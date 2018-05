23.05.2018

Volles Haus in Pöttmes

Sonne satt, zufriedene Händler, kauffreudige Kunden, Kinder am Bungeeseil oder mit der Eistüte in der Hand. Im Hintergrund die Pukas Big Band. Der Pöttmeser Pfingstmarkt am Montag war für alle Beteiligten eine runde Sache.

Das herrliche Wetter lockt viele Besucher zum Pfingstmarkt

Rund um den Pöttmeser Marktplatz waren alle Parkplätze belegt. Beim Italiener am Eck ließen es sich die Gäste draußen schmecken. Die beiden Schuhläden lockten mit bunten Luftballons, in den Schaufenstern gab es Angebote zu Rabattpreisen. Noch bevor man den Marktplatz erreichte, war klar, dass in Pöttmes etwas Besonderes los war.

Vor allem am frühen Nachmittag war der historische Platz gut gefüllt. Direkt am Brunnen ließen sich die Kinder am Bungeeseil hochziehen. Dank eines Zuschusses der Gemeinde Pöttmes halbierte sich der reguläre Preis für einmal Hüpfen am Seil. Entsprechend groß war der Andrang, es ging ununterbrochen rauf und runter.

Die kuchenessenden Gäste beim Café Hammerl kamen hautnah in den Genuss der Pukas Big Band, die von der Johanneskapelle aus den Markt mit fetzigen Klängen beschallte. Viele Familien mit Kindern schlenderten an den Ständen vorbei. Köstliches aus der Toskana, Deftiges an der Steak- und Pommesbude, Zuckerwatte und andere Süßigkeiten befriedigten die einzelnen Geschmäcker. Sommerhüte, luftige Hosen und Blusen, buntes Allerlei für Haus und Garten oder schmerzende Schultern war ebenso erhältlich wie Zubehör für Angelfreunde, die sich an einem eigenen Stand eindecken konnten.

Gottfried und Christa waren auf ihrer Radtour von Aichach über Maria Beinberg und Sandizell (Schrobenhausen) schnurstracks in den Markt hineingefahren und waren vom bunten Treiben überrascht. Nach einer kurzen Rast in den Ratsstuben ging es zurück nach Aichach. „Alles über den Fahrradweg, das ist schon toll“, sagten die beiden.

So wie die beiden hatten es viele gehalten. Aus den umliegenden Ortschaften waren mehrere Familien mit Kindern mit dem Radl unterwegs. Der Lohn der Anstrengung war Eis für alle und manchmal sogar noch ein bunter Luftballon oder leckere Zuckerwatte. (vj)