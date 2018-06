vor 55 Min.

Vom Aichacher Schulsanitäter zum ehrenamtlichen Helfer

Seit acht Jahren können Schüler an der Wittelsbacher Realschule in Aichach das Wahlfach „Schulsanitäter“ belegen. Viele wie Luca Mares (Bild rechts) sind auch nach der Schulzeit ehrenamtlich aktiv.

Wahlfach der Realschule Aichach gibt es seit acht Jahren. Viele Schüler engagieren sich weiterhin ehrenamtlich.

Aichach An der Aichacher Realschule gibt es ein besonderes Wahlfach. Hier heißt es nicht, Förderung in Mathematik oder Wahlfach Fußball, sondern „sozialer Einsatz als Schulsanitäter“. Lehrerin Susanne Hiemer rief das Wahlfach vor acht Jahren ins Leben. In diesem Fach lernen die Schüler die Grundlagen der Ersten Hilfe, deren Anwendung und den Umgang mit verletzten Schülern. Darum geht es in erster Linie auch: Mitschülern möglichst schnell und effektiv Hilfe leisten zu können. Voraussetzungen hierfür sind, dass die Schulsanitäter sich als Aufgabe stellen, ihren Mitschülern im Schulalltag zu helfen, ein ausgeprägtes soziales Engagement sowie eine enorme Einsatzbereitschaft besitzen. Zudem benötigen sie den Willen, auch Pausen zu opfern, und müssen auch Einfühlungsvermögen zeigen können.

Ein weiterer positiver Aspekt des Wahlfachs ist laut einer Mitteilung der Schule, dass viele der teilnehmenden Schüler sich während und auch nach ihrer Schulzeit im Ehrenamt oder sogar beruflich im Sanitätsdienst engagieren. Ein Beispiel hierfür ist Franziska Peters. Die ehemalige Schülerin der Wittelsbacher-Realschule beginnt ab Oktober eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin. In ihrer Freizeit unterstützt sie bereits jetzt schon die Sanitätsbereitschaft und die Schnelleinsatzgruppe Aichach sowie die Jugend der Wasserwacht. „Zudem besuche ich derzeit Lehrgänge, um ab Ende des Jahres selbst Erste-Hilfe-Kurse geben zu können“, sagt Peters.

Auch der ehemalige Realschüler Luca Mares engagiert sich neben seiner Ausbildung zum Fachinformatiker immer noch ehrenamtlich im Bereich des Rettungsdienstes. Auf die Frage, welche Aufgaben er habe, antwortet der 18-Jährige: „Beim Roten Kreuz Aichach bin ich bei der Sanitätsbereitschaft als Fachsanitäter tätig und wirke unter anderem bei Sanitätsdiensten, Fortbildungen, Materialchecks und öffentlichen Medien mit, zudem im Rahmen des Katastrophenschutzes bei unserer Schnelleinsatzgruppe.“ Außerdem ist Mares als Wasserretter bei der Wasserwacht Aichach aktiv und besucht hier Fortbildungen, sichert im Sommer Gewässer und arbeitet im Wasserrettungsdienst für den nördlichen Landkreis. Außerdem ist er als Atemschutzgeräteträger bei der Feuerwehr Aichach bei Übungen und Einsätzen aktiv.

Luca Mares und Franziska Peters stünden für zahlreiche weitere Schüler der Wittelsbacher-Realschule, die durch ihre Ausbildung zum Schulsanitäter bei Susanne Hiemer schon seit Jahren den Sanitätsbereich für sich entdeckten, teilt die Schule mit. Dieses Wahlfach lege den Grundstein für Engagements der Jugendlichen im Ehrenamt und berufliche Orientierung im Bereich des Sanitätsdienstes. Es sei an der Wittelsbacher Realschule nicht mehr wegzudenken. (AN)

