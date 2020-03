vor 10 Min.

Vom Erfolg sollen viele profitieren

Raiffeisenbank Aindling verteilt 38000 Euro an Aktive

Aus den Erträgen des Gewinnsparens schüttet die Raiffeisenbank Aindling in diesem Jahr gut 38000 Euro an Vereine und Organisationen aus. Vorstandsmitglied Manfred Gerstner zog bei der Übergabe der Schecks einen Vergleich mit Bankkonzernen, von deren Erfolgen die Manager in Form von Boni und die Aktionäre durch Kurssteigerungen profitierten: „Wenn wir erfolgreich sind, sollen viele was davon haben.“ Man wolle Ehrenamtlichen Danke sagen für ihren unentgeltlichen Einsatz.

In den Raiffeisenbank-Filialen Inchenhofen und Echsheim werden die Gelder zu einem späteren Zeitpunkt verteilt. Diese Vereine und Organisationen in Aindling bekommen Geld: DJK Stotzard, DJK Willprechtszell, Eltern-Kind Todtenweis, First Responder Aindling, Fischereiverein Todtenweis, Feuerwehr Alsmoos-Petersdorf, Grundschule Todtenweis, Grundschule Petersdorf-Willprechtszell, Hauptschule Aindling, Historischer Verein Todtenweis, Katholische Kirchenstiftung Eisingersdorf, Katholische Landjugend Alsmoos, KLJB Stotzard, Landjugend Todtenweis, Katholisches Pfarramt Todtenweis, Kindergarten Aindling, Kindergarten Alsmoos, Kindergarten Todtenweis, Kirche Aindling, Kirche Hohenried, Kirche Petersdorf, Kirche Todtenweis, Kirchenchor Aindling, Maxigruppe Aindling, Musikverein Aindling, Ortszeit Petersdorf, Pfarrbücherei Aindling, Schützenverein Aindling, Schützenverein Eisingersdorf, Schützenverein Todtenweis, Schützenverein Willprechtszell, Singrunde Todtenweis, Stopselclub Eisingersdorf, SSV Alsmoos-Petersdorf, TSV Aindling, VDK Aindling, Volksbühne Aindling, Wandergruppe Aindling, Wasserwacht Aindling, Marktlauf Aindling. (jeb)

