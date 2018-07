07.07.2018

Vom Grünzug an der Paar profitiert auch Unterschneitbach

Radler haben aber in Richtung Aichach ab der Flutgrabenbrücke noch Probleme

Im Werden ist inzwischen der Restabschnitt des Grünzugs an der Paar, von dem vor allem auch der Aichacher Stadtteil Unterschneitbach profitieren soll. Das stellte Bürgermeister Klaus Habermann bei der Bürgerversammlung im Gasthof Bichlmeier fest.

Die ehemalige Beckmühlenbrücke (mit Gleis) am Stadtgarten in Aichach wurde inzwischen vermessen und aufgeplant und die Statik berechnet. Die Ausschreibung dürfte noch im Herbst erfolgen. Damit soll der schon bei einer früheren Bürgerversammlung gewünschte Lückenschluss für Fußgänger und Radfahrer zum Park-and-ride-Platz am Bahnhof erfolgen. Damit einhergehen soll die Fortsetzung des Grünzugs an der Paar bis hin zum Steg, der fahrradgerecht und barrierefrei gestaltet werden soll. Damit soll eine Verbindung zum Geh- und Radweg entstehen, der an Unterschneitbach vorbei bis Sulzbach geht. Das alles könnte, wie Habermann erläutert, in der ersten Jahreshälfte 2019 fertig sein. Die noch bestehende Baustelle für den Hochwasserschutz am Schneitbacher Weg will das Wasserwirtschaftsamt noch in diesem Jahr beseitigen.

bis zur Flutgrabenbrücke Prima finden die Unterschneitbacher den Radweg Richtung Aichach, aber nur bis zur Flutgrabenbrücke. „Dann hört der auf und dann beginnen die Probleme“, sagten zwei Zuhörerinnen in der Diskussion. Notwendige Straßenquerungen seien nicht nur für Radler gefährlich. Stadteinwärts sorgen parkende Fahrzeuge für Engstellen bei Gegenverkehr.

im Durchlass Bei Stark-regen sorgte dieser Tage der verschlammte Durchlass beim Sportheim für Probleme. Die Stadt wurdein diesem Zusammenhang um Abhilfe und Reinigung gebeten.

Aktuell zählt Unterschneitbach 438 Einwohner, davon sind 230 Frauen und 208 Männer. Am Tag der Bürgerversammlung erblickte eine weitere kleine Erdenbürgerin das Licht der Welt, war zu hören.

Internet Vor Jahren war Unterschneitbach, was die Internetversorgung angeht, noch zweigeteilt. Speziell in Richtung Sulzbach war der Stadtteil mit DSL-light „ganz schlecht versorgt“, so der Bürgermeister.

Nach mehrmaligen Ausschreibungen habe die Deutsche Telekom inzwischen im Rahmen eines Pilotprojekts einen Ausbau vorgenommen. Derzeit seien nahezu flächendeckend bis zu 100 Megabits pro Sekunde verfügbar. Südlich der Sankt-Emmeran-Straße stehe aber Kabel/Vodafone Deutschland „leider nicht zur Verfügung“. (gps)

