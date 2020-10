06:00 Uhr

Vom Hausmeister zum Bürgermeister: Lorenz Braun wird 60

Plus Der Bürgermeister von Adelzhausen hat eine spannende Karriere gemacht. Am Freitag wird Lorenz Braun 60 Jahre alt - und er weiß schon lange, wie er feiert.

Von Gerlinde Drexler

Die beiden Wimpel im Büro von Adelzhausens Bürgermeister Lorenz Braun zeigen, für wen sein Fußballer-Herz schlägt: für den BC Adelzhausen und den TSV 1860 München. Bei beiden versucht er, so oft es möglich ist, Spiele zu sehen. Als „hauptamtlicher ehrenamtlicher“ Bürgermeister, wie sich Braun mit einem Schmunzeln selbst bezeichnet, muss er gerade einige Großprojekte stemmen. Am Freitag feiert Braun seinen 60. Geburtstag. Wie er den Tag verbringen will, hat er mit seiner Frau Christine schon vor zehn Jahren ausgemacht.

Der Ordner mit den Unterlagen zur neuen Kläranlage steht griffbereit auf dem Sideboard hinter dem Schreibtisch Brauns. Es ist ein Projekt, das die Gemeinde schon ein paar Jahre beschäftigt. „Es zieht sich dahin“, sagt Braun und erinnert daran, dass es auch Zeit gekostet hatte, zuerst bei anderen Kommunen anzufragen, ob Adelzhausen sein Abwasser dort hinpumpen kann. Auch die Standortsuche für die neue Kläranlage erwies sich als schwieriger als angenommen. Sie soll jetzt auf einem Nachbargrundstück der jetzigen Kläranlage gebaut werden.

Adelzhausen: Großprojekt Kläranlage

Für März plant das eigens für den Bau der Kläranlage gegründete Kommunalunternehmen, die Genehmigungsplanung einzureichen. Im Oktober 2021 steht die Ausschreibung an und die Vergabe der Aufträge ist für Dezember 2021 geplant. Im Frühjahr 2022 soll der Bau dann losgehen und rund eineinhalb Jahre später, im September 2023 soll die Kläranlage in Betrieb gehen.

Auch bei einem anderen Großprojekt, dem Neubau des Kindergartens, geht der Bürgermeister von einem Baubeginn im Frühjahr nächsten Jahres aus. Das macht für ihn schon deshalb Sinn, weil die Baugrube an dem Hang an der tiefsten Stelle sechs Meter tief sein wird. Für Braun gibt es deshalb nur zwei Alternativen: „Entweder heuer noch ausheben und sofort mit dem Bauen anfangen oder erst im Frühjahr starten.“ Er geht von einem guten Jahr Bauzeit aus und hofft, dass er schon im Kindergartenjahr 2022 bezugsfertig sein wird. Bei der Gemeinderatssitzung in der kommenden Woche wird der Auftrag für die Erdarbeiten vergeben. Schon heuer im Spätherbst werde der Gemeinderat wohl so weit sein, den Bebauungsplan für das neue Baugebiet mit Supermarkt zu beschließen, freut sich der 60-Jährige. „Wenn uns die Regierung nicht ausgebremst hätte, würde er schon lange stehen.“

Vom Hausmeister zum Bürgermeister

Nach seiner Elektrikerlehre war Braun zuerst bei der Bundeswehr und wechselte dann zur Müllverbrennung in Geiselbullach (Gemeinde Olching). Etwa 16 Jahre arbeitete Braun dort und bewarb sich dann etwa 2002 bei der Gemeinde Adelzhausen um den Hausmeisterposten. Schon mit dem Hintergedanken, einmal als Bürgermeister zu kandidieren, verrät er. Motiviert vielleicht von dem Gedanken an seinen Großvater, der von 1948 bis 1960 Bürgermeister der damals noch selbstständigen Gemeinde Burgadelzhausen war.

Braun gehört dem Gemeinderat seit 1996 an, seit 2008 ist er Bürgermeister und damit jetzt in seiner dritten Amtszeit. Seinem Vorgänger, Altbürgermeister Thomas Goldstein, habe er einiges an Erfahrung zu verdanken, sagt Braun. Auch beim BC Adelzhausen, dessen Vorsitzender der 60-Jährige lange war, war er Goldsteins Nachfolger.

Er feiert im Urlaub

Die ersten sechs Jahre als Bürgermeister war er noch 20 Stunden als Hausmeister tätig. 2016, nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft Dasing, reduzierte er zunächst auf zehn Stunden pro Woche und ließ die Hausmeistertätigkeit dann ganz ruhen.

Seinen Geburtstag feiert der zweifache Familienvater gemeinsam mit seiner Frau Christine ganz geruhsam im Urlaub. Das hatten die beiden schon vor zehn Jahren ausgemacht. Er werde für ein paar Tage wegfahren, hatte er auch in der Sitzung des Gemeinderates angekündigt. Anstelle von Geschenken wünscht er sich eine Spende an die Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). „Das ist mir eine Herzensangelegenheit“, betont er.

