17.05.2018

Vom Scheitern in allen Lebenslagen

Canada wird mit Florian Simbeck zu „Comedy-Lounge“

Zur „Comedy Lounge“ macht Florian Simbeck mit seinen Gästen am Pfingstsonntag, 20. Mai, das Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach). Beginn ist um 20.15 Uhr.

Mit dabei ist unter anderem Salim Samatou, der laut Veranstalter als Shooting Star der deutschen Comedy-Szene gilt. Schon mit seinem ersten Solo-Programm „Voll Tight“ ballerte Salim Pointen nach amerikanischem Vorbild, gewann 2016 den RTL-Comedy Grand Prix und trat im Vorprogramm von US-Comedy-Größen wie Bill Burr, Eddie Griffin, Steve-O oder Dave Chapelle auf. Seitdem ist der 24-jährige gebürtige Mainzer mit indisch-marokkanischen Wurzeln oft Gast in Comedy- und Talkshows im deutschen Fernsehen. Besonderes Aufsehen erregte Salims komödiantische Aufarbeitung der NS-Vergangenheit seines indischen Großvaters.

Alexandra Schiller ist Stand-up-Comedienne, Schauspielerin und Synchronsprecherin, geboren in Sibirien, aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen. Als Tänzerin und Schauspielerin gewann sie zahlreiche Preise. Seit 2016 ist sie ebenfalls als Comedienne erfolgreich, insbesondere eroberte sie das Publikum mit atemberaubenden Schnellsprech-Zungenbrechern. Beim SWR3-Comedy-Förderpreis erreichte sie 2017 das Finale.

Naim Jerome Antoine Sabani aus Backnang ist hauptberuflich Friseur und Beauty-Advisor, gefangen im Körper eines Metzgers, wie es in der Ankündigung heißt. Seit drei Jahren macht er in „schnittige Kammedy“. Wer erkennen will, was Scheitern in allen Lebenslagen bedeutet, muss ihn einfach erleben. Der aufgeweckte Kosmopolit versucht, seinen harten Job als Friseur, das Leben als Single, gescheiterter Ehemann, Hobbykoch und Nudist auf die Kette zu kriegen. Auf der Bühne präsentiert der sympathische Loser seine eigene komische Sicht der Dinge, so die Ankündigung.

Die Moderation übernimmt Stand-up-Comedian Florian Simbeck, bekannt von Erkan & Stefan und aus der TV-Sendung „Die Komiker“. (AN)

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Ticketservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1. Einlass ist ab 19 Uhr.

Themen Folgen