Von Aulzhausen nach Rom und in die ganze Welt

Ihre Arbeit für die UN-Sonderorganisation Ifad führte Maria Hartl, die aus dem Affinger Ortsteil Aulzhausen stammt und heute in der Nähe von Rom lebt, in die ganze Welt. Die Sonderorganisation der Vereinten Nationen setzt sich dafür ein, die landwirtschaftliche Produktion zu verbessern und die Armut zu bekämpfen. Unser Bild zeigt Maria Hartl mit Frauen auf den Komoren. Sie haben Saatgut bekommen, um ihre Erträge zu verbessern. Sie lernen außerdem, wie sie ihre Parzellen bewässern und vor Erosion schützen können.

Maria Hartl arbeitet für die Vereinten Nationen in den entlegensten Winkeln der Erde. Was Ruanda und Indien aus ihrer Sicht dem Wittelsbacher Land voraushaben.

Von Claudia Bammer

Sie wollte schon immer raus. Hinaus in die Welt. Etwas „Internationales“ machen. In ihrer Schulzeit tat Maria Hartl das im Schüler- und Jugendaustausch mit Frankreich. Später führte ihr Beruf sie in die entlegensten Winkel der Welt. Die 61-Jährige arbeitet für die UN, die Vereinten Nationen. Zwar ist sie seit Beginn des Jahres offiziell im Ruhestand. Ihr Engagement, das sie in zahlreiche Entwicklungsländer geführt hat, setzt sie aber als Beraterin weiter fort. Auch ihr Privatleben ist international: Mit ihrem neuseeländischen Mann Rob hat sie sich nahe Rom niedergelassen und dort ihr neues Zuhause gefunden.

Zur alten Heimat, dem Affinger Ortsteil Aulzhausen, pflegt sie intensiven Kontakt. Hier hat sie ihren Mann Rob geheiratet. Beide sind sie Mitglied im Schützenverein. In Aulzhausen leben immer noch ihre Geschwister und Verwandten. Aufgewachsen sind Maria Hartl und ihre Geschwister auf dem Haag-Hof. Der Mutter war Bildung für ihre Kinder wichtig. Bei den „Englischen Fräulein“, am neusprachlichen Maria-Ward-Gymnasium in Augsburg, machte Maria Hartl 1976 ihr Abitur, als erstes Mädchen aus Aulzhausen.

Danach ging es für sie zum ersten Mal für längere Zeit ins Ausland. In Frankreich leistete sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem ökumenischen Begegnungshaus. Erst in Frankreich, dann in München studierte sie Pädagogik und Psychologie, besuchte Kurse in Entwicklungspolitik. 1985 wurde sie Europasekretärin des Christlichen Friedensdienstes in Brüssel, einem internationalen Verband für Freiwilligendienste. Ein halbes Jahr verbrachte sie in Palästina, wo sie eine Arbeit über die Frauen dort verfasste. Darüber wiederum kam sie in Kontakt mit den UN.

Seit 1990 arbeitet Hartl für die Vereinten Nationen, genauer für das UN-Sekretariat unter der Führung des Generalsekretärs Kofi Anan. Sein Tod kürzlich hat sie sehr getroffen. „Er war ein Weiser, der zuhören konnte und sein ganzes Leben für Frieden und Gerechtigkeit kämpfte“, sagt sie. „Eine Inspiration für alle, die unter ihm in den UN dienten.“ Maria Hartl arbeitete zunächst in der Außenstelle in Wien. Nach drei Jahren wechselte sie nach New York ins UN-Hauptquartier. „In Manhattan habe ich in einem Hochhaus gelebt, in dem so viele Leute gewohnt haben wie in ganz Aulzhausen“, erzählt sie und lacht. „Man gewöhnt sich dran.“ In New York lernte sie ihren Mann Rob kennen, auch er ein UN-Beamter, und zog mit ihm nach Brooklyn.

Der Höhepunkt ihres Berufsleben

Hartls Schwerpunkte bei ihrer Arbeit im UN-Sekretariat waren Frauenrechte, angefangen vom Recht auf eine Geburtsurkunde und Identitätskarte bis hin zum Recht, Geschäfte abzuschließen oder ein Bankkonto zu haben, die Ächtung von Gewalt gegen Frauen in allen Formen inklusive Zwangsehen, die Ausbildung von Frauen und Mädchen, Gesundheit, von der Aids-Prävention bis zur Familienplanung, und die Integration von Frauen in Entwicklungsprojekte.

Der Höhepunkt ihres Berufslebens ist für sie die vierte Weltfrauenkonferenz, die unter dem Motto „Handeln für Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden“ 1995 in Peking stattfand und die sie mit organisiert hat. 30000 Teilnehmer kamen damals in China zusammen und diskutierten über Frauenrechte. Hartl sieht es als Riesenerfolg, dass am Ende eine Charta stand, die vorsieht, die Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen zu fördern, die Rechte der Frauen zu schützen und ihre Armut zu bekämpfen.

Diese Ziele verfolgte sie später in ihrer Arbeit für die UN-Sonderorganisation Ifad weiter, den Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, der seinen Sitz in Rom hat. Dorthin wechselte sie 2002. Für den Ifad entwickelt Maria Hartl von Rom aus Projekte und überwacht ihre Umsetzung vor Ort, vor allem in Asien und Afrika. Sie dienen dazu, die landwirtschaftliche Produktion zu verbessern. Das Saatgut, die Bodenqualität, die Bewässerung, die Anbautechniken – vieles spielt dabei eine Rolle. „Dann kann sich der Ertrag innerhalb weniger Jahre vervielfachen“, sagt Hartl.

Viele ihrer Projekte zielen darauf, insbesondere Landfrauen wirtschaftlich zu fördern, damit sie zum Beispiel ein Geschäft betreiben oder ihre Produkte und Dienstleistungen vermarkten können. Diese sollten in Entwicklungsländern mehr Kontrolle über das Familieneinkommen haben, findet Hartl. „Frauen investieren mehr in die Familie und in die Ausbildung ihrer Kinder.“

Wirtschaftliche Verbesserungen

Gefördert werden sollen auch Mitsprache und Mitbestimmung. In Indien gibt es auf der Ebene der lokalen Selbstverwaltung seit 1994 eine Frauenquote von 30 Prozent, erzählt Hartl. Das habe in den vergangenen 25 Jahren kolossale Veränderungen in den Gemeinden bewirkt – sozial und wirtschaftlich. „Was Frauenmitsprache in Institutionen betrifft, ist Indien weiter als das Wittelsbacher Land“, sagt Hartl. Nicht zuletzt soll Frauen die Haus- und Feldarbeit erleichtert werden. „In vielen Ländern sind Frauen und Mädchen noch vier bis sechs Stunden unterwegs, um Wasser zu holen.“ Gefördert werden deshalb der Bau von Brunnen, die Energieerzeugung, der Straßenbau und das Transportwesen.

Die 61-Jährige ist überzeugt, dass die Entwicklungshilfe in Zukunft eher noch wichtiger wird, auch angesichts der Stimmungslage in Deutschland gegenüber Flüchtlingen. „Wer die Armut bekämpft, der bekämpft auch Fluchtursachen. Man muss sein Auskommen und eine Perspektive haben“, sagt sie. „Alle möchten gern bei ihren Familien bleiben.“ Aus ihren Erfahrungen heraus ist sie überzeugt: „Es gäbe so viele Möglichkeiten, so viel Potenzial. Es müsste nur mehr entwickelt werden.“

Bei einem Projekt im Senegal hat sie erlebt, wie es innerhalb kürzester Zeit wirtschaftliche Verbesserungen gab. Dort haben Mikrokredite Frauen dabei geholfen, den landwirtschaftlichen Anbau zu verbessern und Mikro-Geschäfte zu eröffnen, zum Beispiel für die Kindernahrung. Eine Erfahrung, die Hartl dabei gemacht hat: „Frauen sind die besten Rückzahler bei Krediten.“ In Spargruppen unterstützten sie sich gegenseitig und sicherten sich gegenseitig ab. Frauen hätten dort einen Cateringservice und ein Restaurant eröffnet, um die eigenen Produkte zu vermarkten, erzählt Hartl.

Positiv sieht sie auch die Entwicklung in Ruanda, einem Land, das nach dem Völkermord 1994 am Boden zerstört war. Dort sind mittlerweile über 60 Prozent der Parlamentarier Frauen. Das ostafrikanische Land liegt mit diesem Anteil in einem nationalen Parlament weltweit an der Spitze. Armutsbekämpfung und Umweltschutz haben Priorität. Plastiktüten zum Beispiel sind verboten und das Land ist, wie Hartl ergänzt, „sauberer als Italien“.

Ein Jugendzentrum soll gebaut werden

Trotz vieler Erfolge sieht sie auch einige Herausforderungen. Der Klimawandel sei ein Riesenthema. Die Arbeit in der Familie müssten sich die Männer mehr mit den Frauen teilen. „Frauenförderung klappt nicht ohne Unterstützung der Männer und kulturelle Veränderungen“, sagt sie. Mehr Aufmerksamkeit bräuchten in ihren Augen Jugendliche und das Thema Ernährung. Unterernährung werde von einer Generation zur anderen übertragen. In vielen Ländern würden Mädchen noch viel zu früh verheiratet und hätten mit 24 Jahren oft schon fünf bis sechs Kinder. Es gibt nicht genug Schulen und Lehrer für die vielen Kinder und Land für die jungen Familien. Im Kongo oder in Nigeria hat sie Schulen gesehen, in denen Kinder mit einfachsten Mitteln in zwei Schichten unterrichtet wurden. „Wir könnten viel mehr tun.“

Auf Madagaskar hat eine ehemalige Kollegin ein Hilfsprojekt ins Leben gerufen. Dort wurden schon eine Schule und ein Gesundheitszentrum gebaut, ein Jugendzentrum soll noch folgen. Das Projekt hat schon Unterstützung aus Maria Hartls Heimat bekommen: Als Aulzhausen den Missionsbasar der Pfarreiengemeinschaft Affing organisierte, floss der Erlös dorthin.

Durch Maria Hartl hat auch ihre Familie einiges von der Welt gesehen: Ihre Mutter und ihre Schwester Brigitte besuchten sie in New York, aber auch an einigen Einsatzorten. Und natürlich in Italien. Dort lebt Maria Hartl mit ihrem Mann in einem Haus, zu dem ein großer Garten mit eigenen Olivenbäumen gehört.

„Zum Glück ist es näher an daheim“, sagt Hartl. Denn heim, nach Aulzhausen, fährt sie immer noch gern zu Familien- oder Dorffesten. Auf dem Hinweg den Kofferraum voller Olivenöl, Wein und anderen Spezialitäten. Auf dem Rückweg ins italienische Zuhause voll beladen mit bayerischen Schmankerln vom Bauernmarkt in Dasing.

Serie In unserer Serie „Wittelsbacher in der weiten Welt“ stellen wir in loser Folge Menschen aus dem Wittelsbacher Land vor, die in anderen Regionen Deutschlands oder der Welt leben oder arbeiten.

