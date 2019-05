17:30 Uhr

Von den Nazis verfolgt: So recherchieren die Enkel

Plus Ein Besuch im Gefängnis macht nachdenklich. Wie das Frauenforum Aichach-Friedberg die Erinnerung an die in der JVA inhaftierten Frauen wachhalten will.

Von Gerlinde Drexler

Aufgewühlt und den Tränen nahe ist die 39-Jährige aus Wien. Sie besucht gerade den Ort, an dem ihre Oma in der Zeit des Nationalsozialismus drei Jahre ihres Lebens verbracht hatte: die Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach. Johanna Vogl war eine der politischen Gefangenen und wegen Widerstands gegen das nationalsozialistische Regime inhaftiert. Das Frauenforum Aichach-Friedberg stellte den Kontakt zur JVA her. Ihm ist es ein Anliegen, dass die Schicksale der von Nazis inhaftierten Frauen nicht vergessen werden. Neben Vorträgen des Historikers Franz Josef Merk verfolgt das Frauenforum noch eine andere Idee, um die Erinnerung an die „vergessenen Frauen“ wachzuhalten.

Sie standen Jahrzehnte im Schatten des Vergessens und des Verdrängens: die Frauen der Justizvollzugsanstalt Aichach, dem größten Frauengefängnis in Bayern, in der Zeit des Nationalsozialismus von 1933 bis zur Befreiung 1945. Zeitweilig waren in der für 500 Insassen gebauten Anstalt bis zu 2000 Frauen untergebracht. JVA Aichach: Über die Zeit im Gefängnis wurde nicht viel gesprochen Zwei der Frauen kamen aus Wien: Johanna Vogl, die wegen Widerstands gegen das politische Regime verurteilt wurde, und Barbara Wenz, die wegen Hochverrats knapp ein Jahr in der Aichacher JVA einsaß. Beide Frauen befanden sich bei Kriegsende im Konzentrationslager Ravensbrück und überlebten den Terror. Ihr Schicksal wirkt jedoch bis heute in den Familien nach. Die heute 69-jährige Tochter von Wenz sagt: „Ich bin aufgewachsen in dem Bewusstsein, dass die ganze Familie im Widerstand war.“ Sie wuchs mit der heute 62-jährigen Tochter von Johanna Vogl auf. Beide Familien waren befreundet. Auch den Besuch in Aichach unternehmen die beiden Frauen gemeinsam mit ihren Töchtern. Für die 62-Jährige war es eine „Versöhnung mit dem Unwissen“, als sie über das Frauenforum den Kontakt zu Historiker Merk vermittelt bekam. Gemeinsam besuchten sie das Staatsarchiv in München und suchten die Akte ihrer Mutter heraus. Sie habe Herzklopfen gehabt, als sie die Akte in Händen hielt, erinnert sich die 62-Jährige. „Es ist irrsinnig schwierig, wenn man von der eigenen Mutter über die ganze Geschichte nicht viel erfährt. Immer nur Fetzen, die man nicht zuordnen kann.“ Viel gesprochen wurde auch in der Familie von Barbara Wenz nicht über die Zeit der Mutter im Gefängnis. „Es war ja nicht nur Aichach, sondern auch die sogenannte Schutzhaft mit dem Vermerk ,Rückkehr unerwünscht‘“, sagt die 69-Jährige. Das habe sicher dazu beigetragen zu schweigen, glaubt sie. Trotzdem sei ihre Mutter „politisch bis zum Schluss“ gewesen. „Ich bin in dem Bewusstsein erzogen worden, die Dinge zu hinterfragen und nicht hinzunehmen“, sagt die 69-Jährige. Der Enkelin fällt es schwer, etwas über sich preiszugeben Unbewusst scheinen die inhaftieren Frauen ihre Gefühle an die Nachkommen weitergegeben zu haben. Es gebe Situationen, die sie sehr mitnähmen, sagt die 29-jährige Enkelin Vogls. Zum Beispiel der Besuch einer Shooting Ranch in Südafrika. Der 39-jährigen Enkelin von Barbara Wenz fällt es schwer, etwas über sich preiszugeben. „Wie kann es gegen mich verwendet werden?“, beschreibt sie ihre Angst, die dahinter steckt. Die 69-jährige Tochter von Barbara Wenz „schaudert es“, wenn sie die aktuelle politische Entwicklung in Österreich verfolgt. Dem stimmt die 62-jährige Tochter von Johanna Vogl zu. „Es sieht so harmlos aus.“ Es erinnere sie aber ganz stark an die Akte ihrer Mutter, in der die Geschichte ähnlich begann. Was die beiden Frauen frustriert: „Unsere Eltern haben den Kopf hingehalten und gelitten – und alles, wofür sie gekämpft haben, ist jetzt wieder eingesackt und auf den Müll geworfen.“ Den Besuch in der JVA erlebt das Quartett als „bedrückend“ und aufwühlend. Er macht aber auch nachdenklich. „Was wäre unsere Rolle, wenn die Situation wieder so wäre?“, fragt sich Vogls Enkelin. Das Frauenforum will den „vergessenen Frauen“ Gesichter geben und die Menschen zum Nachdenken anregen. Mit einer Dauerausstellung in einem Museum oder einer Gedenkstätte könnte die Erinnerung wachgehalten werden.

