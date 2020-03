vor 18 Min.

Von der Sonne geblendet: Autofahrerin übersieht Radfahrer

Eine Autofahrerin hat am frühen Montagmorgen einen Radfahrer übersehen und angefahren. Der Radfahrer blieb unverletzt.

Ein 33-jähriger Radfahrer ist am Montag in Aichach mit einem Auto zusammengestoßen, kam aber ohne Verletzungen davon. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 50-jährige Autofahrerin gegen 7.20 Uhr vom Juliusplatz in die Münchner Straße abbiegen.

Polizei: Sonne hatte Autofahrerin geblendet

Dabei übersah sie den Radfahrer auf dem Radweg der Vorfahrtsstraße. Die tiefstehende Sonne hatte sie laut Polizei geblendet. Der Radfahrer stürzte auf die Straße, blieb aber unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (mswp)

