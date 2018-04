20.04.2018

Von schrägen Vögeln und absurden Begegnungen

„Schneider lädt durch“ am morgigen Samstag mit drei Gästen im Canada in Obermauerbach

„Schneider lädt durch“ heißt es am Samstag, 21. April, im Canada in Obermauerbach (Aichach): Moderator und Kabarettist Markus Schneider hat zu seiner Mixed-Show Michi Sailer aus München, Antje Schumacher aus Karlsruhe und Sepp Müller aus Lenggries eingeladen. Michael Sailer ist unter anderem Stammautor und Moderator der Lesebühne „Schwabinger Schaumschläger“, Schriftsteller, Kolumnist, Journalist, Musiker und Schauspieler. Er hat unter anderem zwei Romane veröffentlicht. Er liest häufig und gerne auf Lese- und Kabarettbühnen, erhielt 2001 den Schwabinger Kunstpreis und 2005 den Johann-Gottlob-Heynig-Preis. Die Geschichtenreihe „Schwabinger Krawall“, die regelmäßig in FAS, taz und MUH erschien beziehungsweise erscheint, liegt in drei Bänden und als Hörbuch vor. Seit 2012 ist Sailer Mitglied der Karl-Valentin-Gesellschaft. Als Frau Antje mischt Antje Schumacher aus Karlsruhe in ihrem Soloprogramm selbst geschriebene Lieder mit schrillen Covers und erklärt dialektreich ihre Welt. Sie und ihre Ukulele erzählen von Traummaßen und Albträumen, Langusten und Wohnzimmerlampen, alten Faltern und schrägen Vögeln. Schumacher ist Sängerin und Songwriterin sowie Schauspielerin mit Gesangsausbildung. Sie rief mehrere Bands ins Leben und bekam Preise, unter anderem den baden-württembergischen Kleinkunstpreis 2002 in der Sparte Comedy und Pop mit dem Duo „The Plastics“. Vor 20 Jahren stand Sepp Müller aus Lenggries zum ersten Mal auf einer Kleinkunstbühne. Seitdem wurden zahlreiche Programme teils selbst oder mit Kollegen geschrieben und gespielt. Unter anderem die „Stoiberschau“ mit Wolfgang Krebs, die „Karl Auer Show“ mit Martina Schwarzmann und Claus von Wagner und zuletzt „So is hoid“ mit der von ihm gegründeten „Housemusi“. Zahlreiche Radio- und Fernsehauftritte folgten, zum Beispiel in „Ottis Schlachthof“ im BR. Das Resultat der Begegnungen ist sein Soloprogramm: „Oberbayer trifft…??!“, ein Mix aus Musik, Kabarett, Gedichten und Geschichten. Neben bekannten Nummern bringt Müller neue Stücke auf die Bühne. (AN)

Karten gibt es unter www.canada-mauerbach.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Kartenservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach unter Telefon 08251/894555-0

Themen Folgen