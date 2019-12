vor 39 Min.

Von stillen und bewegten Wassern

Husch alias Erich Hoffmann stellt in der Sparkassen-Galerie in Aichach seine Fotografien und Gemaltes zum Thema Wasser aus. Kleine Details werden dabei zu Hinguckern der Ausstellung

Von Manfred Zeiselmair

Husch: Der Insider weiß, dass dieses Kürzel seit Jahren für den Hobbykünstler Erich Hoffmann aus Unterschneitbach steht. Das Aichacher Original – Markenzeichen Hut mit breiter Krempe – hat seine aktuelle Ausstellung in der Aichacher Sparkassen-Galerie unter das Thema „Wasser“ gestellt. Er zeigt darin sowohl Fotografien – digital und analog – als auch gegenständlich Gemaltes.

Bei der Eröffnung drängten sich mehr als 50 geladene Gäste in den Ausstellungsraum an der Donauwörther Straße. Die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, Birgit Cischek, würdigte die Vielseitigkeit des Künstlers. Dieser ist seit 1996 in zahlreichen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in Aichach und Umgebung, mehrfach bei der Kunstmeile und bereits zum vierten Mal in der Sparkasse vertreten. Die künstlerische Vielfalt des Autodidakten komme bei der gewählten Ausstellungs-Thematik „Wasser“ zum Ausdruck, so Cischek. Mit einem Zitat von Antoine de Saint-Exupéry „Wasser – Du selbst bist das Leben“, versuchte sie eine Brücke zu den Werken zu schlagen.

Husch alias Erich Hoffmann konnte zur Eröffnung eine Vielzahl seiner Künstlerkollegen von AIC-Creativ und den Fotofreunden Aichach begrüßen.

Das Thema Wasser beschäftige ihn schon seit mehreren Monaten. Mit den ausgestellten Arbeiten wolle er seine Faszination dafür zum Ausdruck bringen. Bei einem Glas Sekt nahm so mancher Besucher die Gelegenheit zum Fachsimpeln wahr. Die leise Klavierbegleitung von AIC-Creativ-Mitglied Richard Pest unterstrich den feierlichen Rahmen.

In seinen Fotografien richtet Husch den Fokus meist auf Details, für die er ein besonderes Auge zu haben scheint. Was von den meisten von uns beim flüchtigen Vorbeigehen unbeachtet bleibt, wird bei Husch zum Kunstobjekt. Die ausgestellten Aufnahmen rund ums Wasser bezeugen seine vielfältige Sichtweise. Sie stellen mal ruhige, mal bewegte Wasserflächen dar, mit zum Teil farbenkräftigen Spiegelungen oder mit Luftbläschen. Sie sind mal voller Bewegung und Eleganz, wie beim Schwimmer im Meer oder der Badenden im Auensee – oder voller Ruhe und stiller Schönheit, wie bei einem sich bildenden Wassertropfen. Manche Bildausschnitte erscheinen gar abstrakt und erfordern genaueres Hinsehen, zum Beispiel, wenn Wasser in Form von Schnee ein Objekt bedeckt. Husch legt Wert auf die Feststellung, dass er seine Fotografien nicht digital nachbearbeitet.

Seine meist gegenständlichen Malereien stellen das Element Wasser in Verbindung mit Tier- und Landschaftsmotiven dar, als Bleistift- und Kreidezeichnungen, Aquarelle oder in Acryl. Neben den ausgestellten Arbeiten in der Sparkassen-Galerie bereichern Hoffmanns Bilder aus und über Aichach zudem den Schalterraum der Sparkassenfiliale in der Donauwörther Straße.

Die Ausstellung von Erich Hoffmann alias Husch ist noch bis Freitag, 10. Januar 2020, in der Aichacher Sparkassen-Galerie zu sehen.