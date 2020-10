16:00 Uhr

Vor Derby gegen Aindling: Nimmt Adelzhausen jetzt Fahrt auf?

Jürgen Lichtenstern (rechts gegen Altenmünsters Mario Kalkbrenner) und der BC Adelzhausen treffen am Sonntag auf Angstgegner Aindling. Im vierten Anlauf soll für den BCA endlich der erste Sieg her.

Plus Im Derby gegen Angstgegner Aindling soll für den BCA der nächste Sieg her. Wie der TSV Torjäger Dominik Müller stoppen will und was bei heimischen Teams los ist.

Von Johann Eibl

Als klarer Außenseiter geht der BC Adelzhausen am Sonntag ins Spiel, wenn er um 15 Uhr den TSV Aindling zum Derby empfängt. Als Drittletzter würde der BCA die Punkte deutlich dringender benötigen als der TSV, doch Geschenke des Gegners sind nicht zu erwarten.

Allerdings setzte der BCA jüngst ein Lebenszeichen im Abstiegskampf – mit einer kämpferisch starken Leistung und einem 1:0-Erfolg gegen den unbequemen SC Altenmünster. „Endlich hatten wir auch mal das Quäntchen Glück auf unserer Seite, was uns so oft schon gefehlt hat“, freut sich Abteilungsleiter Jürgen Dumbs. Dumbs dachte dabei an eine Szene in der letzten Spielminute, als dem Gegner ein klarer Elfmeter verweigert wurde. Andererseits hätte der Schiedsrichter laut Dumbs auch einen SCA–Spieler mit Gelb-Rot frühzeitig vom Platz schicken müssen, somit könne man von ausgleichender Gerechtigkeit sprechen.

BC Adelzhausen-Abteilungsleiter: "Aindling scheint uns nicht zu liegen"

Jetzt wartet mit dem TSV Aindling eine hohe Hürde. Seit dem Aindlinger Abstieg aus der Landesliga gab es im direkten Duell drei Niederlagen am Stück für Adelzhausen. „ Aindling scheint uns bisher nicht zu liegen, auch wenn wir schon zweimal ein richtig gutes Spiel gegen sie gemacht und knapp verloren haben“, weiß Dumbs. Letztlich machte man aber immer einen Fehler zu viel, und dann kam die Aindlinger Qualität ins Spiel. Dieses Mal gilt es, über 90 Minuten eine konzentrierte Vorstellung zu zeigen, denn der Durst nach Erfolgserlebnissen ist bei Weitem noch nicht gestillt am Römerweg.

Entspannter können die Gäste die Partie am Sonntag angehen. TSV-Trainer Christian Adrianowytsch ist optimistisch: „Momentan sind wir vollzählig. Im Training am Dienstag waren wir 17, 18 Feldspieler.“ Darunter sah man auch Patrick Modes, der nach einer Pause, in der die Vorbereitung auf berufliche Prüfungen Vorrang hatte, nun wieder einsteigen will. Ob der Kapitän bereits zum Einsatz kommen wird, bleibt abzuwarten. Auch Lukas Wiedholz hat sich zurückgemeldet, nachdem er zuletzt wegen einer Hüftbeuger-Zerrung passen musste. Dass die Gastgeber in erster Linie auf die Qualitäten von Torjäger Dominik Müller bauen, das hat sich in der Fußballregion längst herumgesprochen. Wie wollen die Aindlinger darauf reagieren?

Der TSV Aindling will BCA-Torjäger Dominik Müller stoppen

Einen sogenannten Sonderbewacher wird es dafür nicht geben. Adrianowytsch sagt vielmehr: „Ich glaube, dass wir den gemeinsam in Schach halten können. Ich weiß, dass sie versuchen, alles lang auf Müller zu spielen.“ Diese Taktik wollen die Gäste durchkreuzen. An Motivation dürfte es den Aindlingern in diesem Duell gegen ihren Ex-Mitspieler Wolfgang Klar, der in Adelzhausen die Position des Spielertrainers bekleidet, nicht mangeln.

Acht Tage nach dem 1:1 beim TSV Hollenbach wartet auf den FC Affing der nächste Gegner aus den oberen Regionen. Der SC Bubes-heim, der am Sonntag um 15 Uhr beim FCA antritt, hat in diesem Herbst zweimal 2:1 gespielt. In Wertingen unterlag er mit diesem Resultat, zu Hause gegen die zweite Garnitur des TSV Rain war man mit diesem Ergebnis erfolgreich. Die personelle Lage bei den Hausherren, die zuletzt arg angespannt war, hat sich nicht gerade verbessert. Stefan Reiter, in Hollenbach verletzt ausgeschieden, muss pausieren. Eine genaue Diagnose liegt noch nicht vor. Rückkehrer Alexander Thiel könnte zu einem Thema werden. Abteilungsleiter Markus Berchtenbreiter spricht von einem „dicken Brett“. „Wenn wir was holen wollen, müssen wir so auftreten wie in Hollenbach.“

Nach Ärger um Nicht-Tor: VfL Ecknach will Sieg gegen Nördlingen

Besagte Hollenbacher sind schon am Freitag ab 19.30 Uhr gefordert beim TSV Gersthofen. Mit einem Sieg könnte die Elf von Christoph Burkhart nochmals an die Aufstiegsplätze ranschnuppern. Allerdings konnte die Elf aus dem Krebsbachtal seit 2017 kein Spiel mehr gegen Gersthofen gewinnen.

Gewinnen will auch wieder der VfL Ecknach. Die unglückliche Niederlage mit dem nicht gegebenen Freistoßtor von Spielertrainer Daniel Framberger sei mittlerweile abgehakt, wie VfL-Chef Jochen Selig erklärt: „Natürlich hätten wir so vermutlich einen Punkt mitgenommen und natürlich haben wir uns geärgert. Aber auch wir machen Fehler und deshalb sollte man das nicht zu hoch hängen. Über weite Strecken hat der Schiedsrichter gut gepfiffen.“ Am Samstag soll beim TSV Nördlingen II wieder ein Dreier her: „Wir können gegen jede Mannschaft in der Liga mithalten. Nördlingen ist auswärts immer schwierig, da darf man das Hinspiel nicht als Maßstab nehmen.“ Im Heimspiel gab es einen klaren 5:1-Erfolg für Ecknach. (mit jüd)

