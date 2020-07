vor 56 Min.

Vor Lastwagen erschrocken: 14-Jährige stürzt mit Pedelec

Eine 14-jährige Schülerin ist in Kühbach mit dem Pedelec unterwegs, als sie vor einem Lastwagen erschrickt. Das Mädchen stürzt direkt vor dem Lastwagen auf den Boden.

Bei einem Unfall mit einem Pedelec hat sich eine 14-jährige Schülerin am Mittwochvormittag in Kühbach verletzt. Die Schülerin wollte laut Polizei um 10.30 Uhr vom Marktplatz aus über die Aichacher in die Paarer Straße einfahren. Gleichzeitig bog ein Lastwagen von der Schrobenhausener in die Aichacher Straße ein.

Die Schülerin erschrickt in Kühbach vor dem Lastwagen

Die Schülerin sei davon offenbar so sehr erschrocken, dass sie stürzte und vor dem Lastwagen auf der Straße landete, so die Polizei. Dessen Fahrer konnte rechtzeitig stoppen. Sein Fahrzeug berührte die 14-Jährige nicht. Sie erlitt beim Sturz leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. An ihrem Rad entstand geringer Sachschaden. (AZ)

