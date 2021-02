17:59 Uhr

Vor Start in Dasing: Corona-Impfungen in Aichach-Friedberg gehen langsam voran

In Aichach-Friedberg konnte bislang weniger gegen Corona geimpft werden als erhofft. Erfreuliche Nachrichten gibt es dagegen aus dem Krankenhaus Friedberg.

Von Max Kramer

Die Corona-Impfungen im Wittelsbacher Land gehen weiter nur schleppend voran. Wie das Landratsamt mitteilte, haben mit Stand von Sonntag 1206 Menschen im Landkreis die zweite Corona-Impfung erhalten. Davon wurden 435 Menschen in der vergangenen Woche geimpft. 2554 Landkreisbewohner sind bislang einmal geimpft worden, 637 davon in der Vorwoche.

Anhaltende Lieferengpässe sind nach Auskunft des Landratsamts der Hauptgrund dafür, dass bislang nicht mehr Menschen geimpft werden konnten. Immerhin: Ab Dienstag soll der Betrieb im Dasinger Impfzentrum ins Rollen kommen. Wurden dort bislang nur vereinzelt Landkreisbewohner geimpft, sollen es in dieser Woche 160 sein.

Corona in Aichach-Friedberg: Inzidenz bleibt konstant

Unterdessen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg weiter stabil. Er lag nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Montag bei 65,4. Die Zahl der Corona-Patienten im Aichacher Krankenhaus ist über das Wochenende leicht gesunken. Mussten am Freitag noch 27 positiv getestete Personen stationär behandelt werden, waren es am Montag noch 23. Sieben von ihnen sind auf der Intensivstation, sie alle müssen beatmet werden. Dazu kommen sechs Verdachtsfälle aus der Klinik Aichach.

12 Bilder Ein Besuch im Dasinger Impfzentrum Bild: Michael Postl

Insgesamt sind seit Anfang März 3336 Landkreisbewohner positiv getestet worden, davon 72 in den vergangenen sieben Tagen. Sieben Fälle sind in Aichach aufgetreten, 33 in Friedberg, sechs in Kissing und drei in Mering.

Neue Corona-Fälle im Kindergarten Alsmoos

Neue Corona-Fälle meldet das Landratsamt aus dem Katholischen Kinderhaus St. Johannes Baptist Alsmoos. Dort sind zwei Mitarbeiter positiv getestet worden. Zwei weitere Mitarbeiter und elf Kinder sind als enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Erfreuliche Nachrichten gibt es nach den Reihentests, die Donnerstag und Freitag unter Mitarbeitern im Krankenhaus Friedberg durchgeführt worden waren: Alle vorliegenden Ergebnisse - 500 von 511 - sind negativ. Zehn Ergebnisse fehlen noch, eine Probe war nicht verwertbar. Nach mehreren Corona-Fällen soll am Mittwoch im AWO-Heim Aichach eine Reihentestung durchgeführt werden.

