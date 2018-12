19.12.2018

Vorfahrt auf dem Zieglerweg

Bauausschuss Aindling beschließt einheitliche Regelung

Eine einheitliche Regelung wird es künftig für den Verkehr am Zieglerweg in Aindling geben. Das beschloss der Bauausschuss der Marktgemeinde kürzlich in seiner Sitzung. Mal galt rechts vor links, mal waren Autofahrer auf einem Stück des Zieglerweges vorfahrtsberechtigt. Eine durchaus verwirrende Situation für die Verkehrsteilnehmer. Der Bauausschuss folgte laut Bürgermeister Tomas Zinnecker der Empfehlung der Polizei, eine einheitliche Regelung für die Straße zu finden. Künftig wird der Zieglerweg vorfahrtsberechtigt sein, beschloss der Ausschuss.

Bei den Bauanträgen, mit denen sich der Ausschuss befasste, ging es im Wesentlichen um Ein- und Zweifamilienhäuser. Für ein Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen am Schüsselhauser Weg gab der Bauausschuss grünes Licht. (drx)

