03.06.2018

Vorfahrt in Friedberg-West missachtet

Autofahrerin übersieht Auto auf der Meringer Straße. Es entsteht ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Die Vorfahrt missachtet hat laut Polizei eine 46-jährige Pkw-Fahrerin in Friedberg-West. Aus der Wielandstraße kommend wollte sie am Freitagabend nach links in die Meringer Straße einbiegen und übersah dabei den von rechts kommenden Pkw. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro an den beiden Fahrzeugen.

