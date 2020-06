11:00 Uhr

Vorfahrt missachtet: 11.500 Euro Schaden nach Kollision

Ein 53-jähriger BMW-Fahrer übersieht am Dienstag in Dachau einen Mini und es kommt zum Zusammenprall. Der Sachschaden ist hoch, Verletzte gibt es nicht.

Ein 53-Jähriger bog am Dienstag gegen 10.15 Uhr mit seinem BMW von der Johann-Teufelhart-Straße in Dachau nach links in die Theodor-Heuss-Straße ein.

Bei Kollisionen bleiben beide Fahrer unverletzt

Der Dachauer übersah laut Polizei dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mini und es kam zur Kollision. Weder die 37-jährige Mini-Fahrerin aus Schwabhausen, noch der Unfallverursacher wurden verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11500 Euro. (AZ)

