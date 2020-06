13:00 Uhr

Vorfahrt missachtet: 30.000 Euro Schaden nach Unfall

Bei einem Unfall am Montagmorgen in Aichach werden gleich drei Autos und ein Baum beschädigt. Eine Fahrerin wird ins Aichacher Krankenhaus gebracht.

Einen hohen Sachschaden gab es bei einem Unfall am Montag gegen 9 Uhr in Aichach. Ein 25-Jähriger war mit seinem Auto auf der Alpspitzstraße in nördliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße mißachtete er laut Polizei die Vorfahrt einer von rechts kommenden Augsburgerin und stieß mit ihr zusammen.

Vorfahrt missachtet: Geparktes Auto landet am Baum

Anschließend schleuderte das Auto der 28-Jährigen gegen das Heck eines geparkten Opel, welcher mit der Fahrzeugfront an einem Baum zum Stillstand kam. Die 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Aichach gefahren werden. An den drei Fahrzeugen und dem Baum entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von knapp 30.000 Euro. (AZ)

