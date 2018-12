Vorsicht beim Autoverkauf: Aichacher erlebt Tortur

Plus Ein Aichacher verkauft privat einen gebrauchten Kleinwagen. Der Käufer meldet den Wagen nicht um. Eine Tortur beginnt. Was Experten raten.

Es ist ein Autoverkauf, wie er ihn schon oft in seinem Leben abgewickelt hatte: Ein Aichacher bot seinen gebrauchten VW Polo per Privatanzeige in einer Zeitung an. Probleme hatte er damit bislang noch nie gehabt, sagt er. Doch das sollte sich ändern. Er verkaufte seinen noch angemeldeten Kleinwagen inklusive Nummernschilder – das wurde ihm zum Verhängnis.

Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen: „Ich würde auch sagen: Wie kann man nur so blöd sein. Aber nachher ist man immer schlauer.“ Der Käufer, ein Mann aus Augsburg, hatte den VW Polo auch Wochen nach dem Verkauf noch nicht umgemeldet. Die Krux: In den Kaufvertrag hatte der Käufer eine falsche Adresse geschrieben und auch seine Unterschrift fehlte. „Ich hätte niemals geglaubt, dass ich einmal auf so einen billigen Betrüger hereinfalle. Aber er hat das wirklich sehr geschickt gemacht“, so der Aichacher.

Bald flattert ein Bußgeldbescheid ins Haus

Nach dem Verkauf folgte für ihn eine wochenlange Tortur. Bald flatterte ein Bußgeldbescheid wegen Falschparkens ins Haus, es gab Ärger mit der Versicherung und der Zulassungsstelle. Auch die Kfz-Steuer musste der Aichacher weiterhin bezahlen. Auf Anfragen reagierte der Käufer nicht. Erst Wochen später gelang es dem Aichacher, ihn ausfindig zu machen – nach mehreren Drohungen des Aichachers, rechtliche Schritte einzuleiten, unterschrieb er den Kaufvertrag kommentarlos. Der Polo wurde anschließend von der Zulassungsstelle zwangsstillgelegt. Auf den Kosten bleibt der Aichacher jedoch sitzen.

Kein Einzelfall, wie Peter Löffler, Sprecher der Polizei Aichach, erklärt. Allerdings seien die Beamten zumeist machtlos: „Generell mischt sich die Polizei in solche Angelegenheiten nicht ein. Ein solcher Autoverkauf ist schließlich eine rein privatrechtliche Angelegenheit.“ Er rät Verkäufern, sich schon vor der Probefahrt Ausweis und Führerschein des Käufers zeigen zu lassen. „Man sollte immer vorsichtig und nicht zu gutgläubig sein“, so Löffler. Eingreifen könnten die Beamten nur, wenn ein begründeter Verdacht auf Betrug vorliegt.

Schlimmstenfalls muss Verkäufer weiterhin die Kfz-Steuer zahlen

Etwa fünf bis acht vergleichbare Fälle gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg jährlich, so Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes: „Wir raten jedem Privatverkäufer, sein Fahrzeug vor der Übergabe außer Betrieb zu setzen.“ Falls doch ein Fall wie geschildert eintritt, sollte sich der Fahrzeughalter auf jeden Fall an seine zuständige Zulassungsstelle wenden, so Müller: „Im schlimmsten Fall muss der Verkäufer über längere Zeit die Kfz-Steuer begleichen.“

Genauer gesagt, bis zur Außerbetriebsetzung des Autos – so lange ist der Halter, hier also der Verkäufer, Steuerschuldner, erklärt Dieter Roßdeutscher, Leiter des Bürgeramts Augsburg. Dort beziehungsweise bei der Zulassungsstelle der Fuggerstadt kommen laut ihm vergleichbare Fälle sogar ein bis zwei Mal im Monat vor. Manche Verkäufer haben einen gültigen Kaufvertrag, andere nicht, so Roßdeutscher.

300 Euro Kosten für einen Verkaufspreis von 500 Euro

Laut der Fahrzeug-Zulassungsverordnung kann das Amt die Zulassungsbescheinigung im Verkehrsblatt mit einer Frist von vier Wochen zur Vorlage bei ihr aufbieten. Verstreicht die Frist, wird das Fahrzeug von Amts wegen abgemeldet. Roßdeutscher: „Die Kennzeichen schreiben wir zur Fahndung aus und dem bisherigen Halter wird das Ende der Zulassung schriftlich mitgeteilt.“

Dieses Verfahren kam auch bei dem Aichacher zum Tragen. Die Kosten belaufen sich laut ihm auf etwa 300 Euro. Sein Auto hatte er für 500 Euro verkauft: „So viel Ärger wegen dem bisschen. Da hätte ich den Polo lieber verschenkt.“

Autoverkauf: Was Experten raten

Probefahrt Bevor man potenzielle Käufer ans Steuer lässt, setzt man am besten einen kurzen Vertrag auf. Damit haftet der Probefahrer bei einem Unfall für die Selbstbeteiligung bei der Versicherung und den Rückstufungsschaden. Auch Ausweispapiere und den Führerschein sollte man sich zeigen lassen. Weitere Regel: Bei der Probefahrt immer mitfahren.

Kaufvertrag Verkehrsclubs bieten Muster von Kaufverträgen zum Download im Internet. Darin werden Datum und Uhrzeit der Fahrzeugübergabe festgehalten. Und es wird die Gewährleistung ausgeschlossen. Ansonsten müsste der Verkäufer wie jeder kommerzielle Händler zwei Jahre Sachmängelhaftung leisten. Für das Um- und Abmelden des Fahrzeugs ist man als Verkäufer verantwortlich. In der Praxis erledigt diese Aufgaben aber meist der Käufer. Deshalb sollte ebenfalls schriftlich festgehalten werden, dass der Käufer sich verpflichtet, das Auto unverzüglich umzumelden. Als Verkäufer sollte man zudem vorher Versicherung und Zulassungsstelle informieren.

Versicherung und Steuer Die Kfz-Versicherung geht bei Vertragsabschluss auf den Käufer über. Ein Unfallschaden hat somit keine Auswirkungen auf den Schadenfreiheitsrabatt des Verkäufers, selbst wenn das Auto noch nicht umgeschrieben wurde. Die Steuerpflicht dagegen geht erst auf den Käufer über, wenn die Zulassungsstelle über den Verkauf Bescheid weiß. Wer auf Nummer sicher gehen will, meldet den Wagen ab, sollte dann den Käufer aber informieren.

Bezahlung Fahrzeug und Papiere sollte man grundsätzlich erst aus der Hand geben, wenn man den Kaufpreis in voller Höhe erhalten hat – am besten in bar oder per Scheck. (Quellen: Polizei, ADAC und Zulassungsstelle)