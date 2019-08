vor 10 Min.

Vorsorgen für Unfall, Krankheit, Alter

Landratsamt beleuchtet Rechtslage und empfiehlt, rechtzeitig Vollmachten zu erteilen

Beinahe täglich ist in der Zeitung von schweren Verkehrsunfällen zu lesen, mit oft lebensgefährlich verletzten Menschen. Für einen Unfall oder auch für eine schlimme Erkrankung gilt: Davon betroffen sein kann jeder – ob jung oder alt. Wie ist es, wenn jemand in eine solche Situation kommt und Entscheidungen über medizinische Maßnahmen oder die Finanzen getroffen werden müssen, die der- oder diejenige selbst nicht mehr treffen kann? Das Landratsamt Aichach-Friedberg empfiehlt in einer Pressemitteilung, rechtzeitig in gesunden Tagen vorzusorgen.

Bei minderjährigen Kindern stehen die Eltern in der Verantwortung. Bei Erwachsenen allerdings dürften nicht ohne Weiteres Ehepartner, Eltern oder nahestehende Angehörige entscheiden, heißt es in der Pressemitteilung. Es gibt kein automatisches Vertretungsrecht unter Angehörigen. Deshalb rät das Landratamt, in gesunden Tagen vorzusorgen, indem man einer Person des absoluten Vertrauens eine sogenannte Vorsorgevollmacht erteilt. Während ein Testament die Erbfolge im Falle des Versterbens regeln kann, bestimmt eine Vollmacht einen gesetzlichen Vertreter, der dann tätig werden soll, wenn man zu Lebenszeiten selbst nicht mehr dazu in der Lage ist.

Wer eine Vorsorgevollmacht erteilen möchte, finde dazu viele Informationen und Vordrucke im Internet, so das Landratsamt. Sehr häufig verwendet werden die Vordrucke des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz „Vorsorge für Unfall, Krankheit, Alter“, das im Buchhandel für 5,50 Euro erhältlich ist oder unter www.bestellen.bayern.de (Stichwortsuche: Vorsorge für Unfall, Krankheit) kostenlos als PDF-Dokument angeboten wird. Auch die Broschüre „Betreuungsrecht“ mit ausführlichen Informationen zur Vorsorgevollmacht, herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, kann dort kostenlos angefordert oder ausgedruckt werden.

Eine Vorsorgevollmacht gilt, sobald diese vollständig ausgefüllt und mit Datum und Unterschrift versehen ist. Die bevollmächtigte Person muss Kenntnis davon haben. Noch mehr Akzeptanz erreicht eine Vorsorgevollmacht, wenn diese öffentlich beglaubigt ist – für bestimmte Rechtsgeschäfte ist dies sogar zwingend notwendig. Nur Notare oder Betreuungsstellen können eine solche öffentliche Beglaubigung einer Vorsorgevollmacht durchführen. Mit dieser werden Identität und Echtheit der Unterschrift des Vollmachtgebers anhand des vorzulegenden Ausweises festgestellt. Für jede Beglaubigung durch die Betreuungsstellen wird eine Gebühr von zehn Euro erhoben. Für manche Rechtshandlungen kann in dem einen oder anderen Fall auch eine notarielle Beurkundung empfehlenswert sein. Im Landratsamt Aichach-Friedberg ist die Betreuungsstelle unter Telefon 08251/92-286 oder 92-266 zu erreichen. Für eine öffentliche Beglaubigung durch die Betreuungsstelle oder ein persönliches Informationsgespräch wird gebeten, einen Termin zu vereinbaren. Bei Fragen zu diesem Thema kann man sich neben der Betreuungsstelle des Landratsamtes Aichach-Friedberg auch an die Betreuungsvereine des Bayerischen Roten Kreuzes sowie des Caritasverbandes des Landkreises wenden. (AN)

