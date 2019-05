vor 49 Min.

Vorstand wird im Amt bestätigt

Der Obst- und Gartenbauverein „Natur Pur“ hat neu gewählt: (von links) Irmgard Pröll, Margit Rieger, Angelika Maier, Elisabeth Oswald, Annemarie Setzmüller (Vorsitzende), Johanna Holzmüller, Christine Unsinn, Anni Kettner, Gerlinde Asam, Arthur May, Resi Greppmeier und Silvia Schleipfer.

Wahlen beim Obst- und Gartenbauverein „Natur pur“ Hohenzell/Kiemertshofen

Der Obst- und Gartenbauverein „Natur pur“ Hohenzell/Kiemertshofen hält an seiner Spitze fest. Bei den Neuwahlen wurden die Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt. Der gesamte Vorstand einschließlich aller Beisitzer und Kassenprüfer machen weiter.

Vorsitzende bleibt Annemarie Setzmüller, Zweite Vorsitzende Johanna Holzmüller. Schriftführerin ist Christine Unsinn, Kassenwartin Anni Kettner, Beisitzer sind Angelika Maier, Margit Rieger, Elisabeth Oswald, Leni Friedl, Silvia Schleipfer, Irmgard Pröll, Christine Buchner und Arthur May. Kassenprüfer sind Gerlinde Asam und Resi Greppmeier

Der Vorstand ließ die Ereignisse 2018 Revue passieren wie den Baumschneidekurs mit Max Metzger, den Besuch mit Kindern bei Michael Stich und seinen Bienen in Radenzhofen, das Dorffest, bei dem der Verein für das Abendessen zuständig war, und die Führung im Bio-Hühnerhof Kerle in Wollomoos.

2019 sind eine Häckselaktion und ein Rama-dama geplant. Beim Dorffest wird mit Kindern ein Ohrenzwickerhäuschen gebastelt und der Erntedanktisch in der Kirche in Hohenzell aufgebaut. Die Herbstversammlung in Kiemertshofen findet mit dem Thema „Kulinarisches aus der Küche“ statt.

Anschließend hielt Johann Weber, Gärtnermeister für Garten- und Landschaftsbau, einen Vortrag zum Thema „Artenvielfalt & Naturschönheit im Privatgarten”. Zum Abschluss gab es eine Tombola. Jeder erhielt ein Geschenk in Form von verschiedenen Sommerblumen, zum Beispiel Fuchsien, Geranien, Margariten. (AN)

