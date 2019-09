vor 20 Min.

Vortrag in Aichach: Wie umgehen mit Demenz?

Zur Demenzwoche informieren Fachstellen in Aichach über ihre Angebote. Eine Neurologin erklärt, was an Demenz Erkrankten durch ihren Alltag hilft.

Von Heike John

Der Versuch, die Welt mit den Augen eines dementen Menschen zusehen, macht den Umgang mit dieser Erkrankung leichter. Zu diesem Perspektivwechsel lud die Neurologin Dr. Ute Streicher bei ihrem Vortrag in Aichach ein. Gute Resonanz gab es auf die Abendveranstaltung im Kreuzgratgewölbe, mit der sich der Landkreis an der ersten bayerischen Demenzwoche beteiligte.

Alle bayerischen Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte waren aufgerufen, beim der vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ausgerufenen Aktion vom 13. bis zum 22. September mitzumachen. Die Betreuungsstelle, die Seniorenberatung und die Gesundheitsregion Plus des Gesundheitsamtes hatten den Abend vorbereitet.

Großes Interesse herrschte im Vorfeld des Vortrags an den Infoständen im Foyer zur Demenzwoche. Bild: Heike John

Angehörige und Betroffene werden mit ihren Problemen oft alleine gelassen

Mit dem Vortrag der Referentin Ute Streicher von der Memory-Klinik der Hessing-Stiftung sowie Infoständen im Foyer boten die Veranstalter eine Plattform, um die Bevölkerung und Fachkreise vor Ort über das Krankheitsbild sowie die Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Demenz zu informieren. Dieses Angebot wurde gut genutzt. „Bereits eine Stunde vor dem Vortrag war sehr viel Publikum da und es gab viele Fragen“, freute sich Ina Albes von der Fachstelle für pflegende Angehörige. „Die Demenz ist ein gesellschaftliches Phänomen, das auf persönliche Probleme reduziert wird und mit dem Betroffene und Angehörige allzu oft immer noch allein gelassen werden“, stellte sie in ihren Begrüßungsworten fest.

Zur Bewältigung der immensen Aufgabe seien sie jedoch auf ein soziales Netz und Entlastungsangebote angewiesen. Dazu gehört beispielsweise das Mittwochscafé der Sozialstation Mering, das die gerontopsychiatrische Fachkraft Angelika Metz im Foyer des Kreisguts präsentierte.

„Seite an Seite“ vermittelt stundenweise Entlastung

Stundenweise Entlastung für Angehörige bietet auch das Angebot von „Seite an Seite“ mit Büro in Gersthofen, über das Ehrenamtliche vermittelt werden können. Zum Austausch mit Menschen in ähnlicher Situation regte die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen in Schwaben an. Für die mögliche Gründung einer Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige steht sie unterstützend zur Seite.

Mit einem Infostand vertreten war das Bayerische Rote Kreuz, das in Aichach und Friedberg je eine Tagespflege und ambulante Pflege bietet. Einen regen Informationsaustausch gab es auch an den Ständen der drei veranstaltenden Fachstellen des Landkreises. Neben reichlich Infomaterial rund um Demenz und Pflegebedürftigkeit waren bei der Seniorenberatung auch die Notfalldosen erhältlich. Rund 5000 wurden bereits über ambulante Pflegedienste, Sozialstationen und Gemeindeverwaltungen an Senioren im Landkreis verteilt.

Nächster Vortrag am 26. September in Friedberg

Die Betreuungsstelle informierte zudem über ihren nächsten Vortrag, der am Donnerstag, 26. September um 19 Uhr beim Bayerischen Roten Kreuz in der Hans-Böller-Straße in Friedberg mögliche Ansprüche aus der Sozialhilfe zum Thema hat.

Rede und Antwort stand auch Andreas Michel als Leiter der neuen Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus. Zusammen mit Besuchern erprobt er Stationen des „interaktiven Weges Demenz zu begreifen“. Fachliteratur gab es am Büchertisch der örtlichen Buchhandlung.

Viel Lob erntete Dr. Ute Streicher für ihren fachlich kompetenten und durch Beispiele aus Beratungsgesprächen gespickten Vortrag. Besonders anschaulich wurde ihr Anliegen, die Welt mit den Augen des Dementen zu betrachten, durch Untermalung mit Selbstbildnissen von William Utermohlen. Der Maler porträtierte sich auch noch in den Phasen seiner Demenz und es wird deutlich, wie Konturen verwischen, die Eigen- und Außenwahrnehmung sich verändern und die Persönlichkeit langsam erlischt.

Für Demente ist eine gute Tagesstruktur hilfreich

Klarheit im Ausdruck und eine gute Tagesstruktur seien für Demente deshalb hilfreich, erklärte die Referentin. Die Demenz beginnt oft mit für Außenstehende kaum erkennbaren Symptomen wie Antriebslosigkeit und depressiven Verstimmungen. Die Expertin rät zu einer frühzeitigen Diagnosestellung, denn je früher man über die Krankheit Bescheid wisse, desto besser könne man sie behandeln und lernen, damit umzugehen. Genauso wichtig wie eine medikamentöse Behandlung seien nichtmedikamentöse Therapieverfahren.

Angehörigen gab sie den Ratschlag, motivationsfördernd auf Demente einzugehen, Alltagsfähigkeiten zu trainieren, Stärken zu betonen und Schwächen nicht zu thematisieren. Das Abfragen von Fakten und Gedächtnistraining übe nur unnötig Druck auf den Erkrankten aus und könne leicht zu Aggressionen führen.

Fachärztin: Der Verstand verschwindet, die Emotion bleibt

Ganz im Sinne des Mottos der bayerischen Demenzwoche „Festhalten, was verbindet“ betonte die Fachärztin die große Bedeutung des Gefühls. „Auch wenn der Verstand langsam verschwindet, die Emotion bleibt bis zuletzt.“

Themen folgen