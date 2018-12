01.12.2018

Vorverkauf beginnt für Stereostrand

Tickets auch beim Alternativen Christkindlmarkt

Das Stereowald-Festival hat einen Nachfolger: Am Freitag und Samstag, 9. und 10. August, findet in Aichach am San-Depot das Stereostrand-Festival statt. Am Sonntag, 2. Dezember, startet nun der Kartenvorverkauf, passend zum ersten Advent.

Am San-Depot wird es Livemusik auf zwei Bühnen geben. Der Headliner steht noch nicht fest. Bestätigt sind jetzt aber schon die Pipinsrieder Musikanten, Carpet (progressive Rock/Jazz), Yellow Umbrella (Reggae und Ska aus Dresden), Moni Wagner (bayerische Singer/Songwriterin aus Aichach), die Donkeyhonk Company (bayerischer Country Speedrock aus der Region), Swutscher (Postpunk und Lo-Fi-Folk aus Hamburg) und Charlotte Campbell (Singer/Songwriterin aus London).

Dazu gibt es Kleinkunst und Theater, ein Kinderprogramm, Kunsthandwerk und einen Kreativmarkt sowie einen Badestrand und einen Biergarten. Es wird wieder einen Einzug der Festwirte geben – vertreten sind lokale Brauereien – und Streetfood. Organisiert wird das Festival von einem Team um die Musiker Josh Stadlmaier und Andy Hager vom Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra und ihren Ehefrauen Vroni und Sonja sowie Dominik Kneissl.

Für den Vorverkauf ist das Organisationsteam am Sonntag mit einem Stand auf dem Alternativen Christkindlmarkt vertreten. Um den Vorverkaufsstart gebührend zu „feiern“, wird eine kleine Gruppe aus dem Team um 15 und um 17.30 Uhr einige Weihnachtslieder singen, spielen oder schmettern. Dazu gibt’s die Tickets zu kaufen. Es gibt Tagestickets für Freitag und Samstag, Wochenendtickets und Familientickets für zwei Erwachsene und eigene Kinder bis 13 Jahre.

Die Tickets gibt es außerdem in Aichach beim Boandl, im Canada, bei der Aichacher Zeitung, im Musikhaus Sedlmeyr und auf dem Christkindlmarkt beim Hüttenzauber, in Augsburg im Café Victor, Im Weißen Lamm und in der Kulperhütte, in Schrobenhausen in der Buchhandlung an der Stadtmauer, im Lindenkeller und im Greenhouse sowie im Internet unter www.stereostrand.de. (AN)

