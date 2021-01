Voting: Wer wird AN-Sportler des Jahres 2020?

vor 48 Min.

Die Aichacher Nachrichten suchen den Sportler des Jahres 2020. Zur Auswahl stehen sechs Kandidaten aus der Region. So können Sie Ihre Stimme abgeben.

Von Sebastian Richly

Die Corona-Pandemie machte auch den heimischen Sportlern einen Strich durch die Rechnung. Viele Wettkämpfe, Spiele und Turniere gab es 2020 leider nicht. Nur zu Beginn des Jahres konnten deshalb überhaupt Abstimmungen zum Sportler des Monats stattfinden. Die Aichacher Nachrichten haben sich dennoch entschlossen auch für 2020 eine Wahl zum Sportler des Jahres durchzuführen. Neben den zwei Monatssiegern schlägt unsere Redaktion vier weiteren Kandidaten vor, die in diesem Jahr sportlich von sich reden machten.

Skifahrerin Anna-Sophie Sitzmann

Anna-Sophie Sitzmann wirbelte in den vergangenen Jahren die heimische Skiszene auf. Trotz Beinahe-Sturz kämpfte sich die 16-Jährige bei den Aichacher Stadtmeisterschaften in der Jugendklasse noch auf Rang zwei vor. Dank eines überragenden zweiten Durchgangs. Wenige Wochen später holte sich die Aichacherin dann bei den Kreismeisterschaften 2020 sogar bei den Erwachsenen den Titel. In beiden Durchgängen stellte Sitzmann die Bestzeit auf. Schon 2019 war sie die schnellste Skifahrerin bei den Kreistitelkämpfen - mit gerade einmal 14 Jahren. Gewertet wurde sie aber nur in der Jugendklasse.

Umso glücklicher war die Schülerin, die die elfte Klasse des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums besucht, über den Erfolg 2020. „Ich habe in dem Jahr einen Sprung nach vorne gemacht, mein Fahrstil ist eleganter geworden.“ Angefangen hat Sitzmann, die für die Aichacher Grubetfreunde startet, im Alter von vier Jahren.

Skifahrerin Anna-Sophie Sitzmann. Bild: Reinhold Rummel

Damals machte ihre Mutter einen Skikurs und meldete auch gleich ihre Tochter an. Auf einem kleinen Hügel machte Anna-Sophie Sitzmann ihre ersten zaghaften Versuche. Bald folgten die ersten Rennen und mittlerweile kann auch ihr Vater nicht mehr mithalten. Bei der Wahl zur Sportlerin des Monats Februar holte sich Sitzmann dank einer Aufholjagd einen knappen Sieg.

Volleyballer Thomas Wolf

Thomas Wolf ist Berufsfeuerwehrmann. Schon deswegen muss der Aindlinger körperlich fit sein. Das bringt dem 30-Jährigen aber auch viel als Volleyballer des TSV Inchenhofen. „Es geht um Koordination, Ausdauer und Kraft. Ich profitiere doppelt, denn einerseits hat mir der Sport für die Aufnahmeprüfung bei der Feuerwehr geholfen und andererseits habe ich durch meine Arbeit zusätzlich Power für das Spiel.“

Volleyballer Thomas Wolf. Bild: Melanie Nießl

Die hat Wolf vor allem am Netz, obwohl er mit 1,83 Metern nicht gerade der Größte ist: „Keiner in der Liga springt höher. Er ist ein unglaublicher Athlet“, beschreibt Trainer Siegfried Goßler seinen Kapitän. Wolf hatte maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Leahader in der abgelaufenen Saison.

Dabei hat Wolf erst spät mit dem Volleyball angefangen. Mit zwölf Jahren begann er, in der Mannschaft zu spielen. Da es am Lechrain kein Team gab, schlug er in Inchenhofen auf, zu dessen Stützen er bis heute zählt.

Später trainierte er die Mädchen- und Damenmannschaften beim TSV Aindling. Dort coachte er auch seine Frau Simone. Gefragt ist er aber vor allem am Netz für die Männer. Bei der Wahl zum Sportler des Monats Januar setzte sich der zweifache Familienvater am Ende knapp durch.

Leichtathlet Daniel Funk

Trotz der Corona-Pandemie blickt Leichtathlet Daniel Funk auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der 16-Jährige, der für die LG Aichach-Rehling startet, feierte mit Platz drei bei den bayerischen Meisterschaften über die 300 Meter einen großen Erfolg bei der U15. Schon beim ersten Wettkampf des Jahres überzeugte der Kühbacher mit einer Zeit von 38,31 Sekunden und Platz zwei beim Wettkampf in Germering. Das reichte für die Qualifikation zur Deutschen.

Doch die viel aus und da Funk 2021 in der U18 startet, kann er nur noch über 200 und 400 Meter ins Rennen gehen. „Das war natürlich sehr schade, aber ich konzentriere mich einfach auf die kommende Saison“, so Funk, der sechs Mal pro Woche trainiert.

Leichtathlet Daniel Funk. Bild: Dagmar Mezger

Der Schüler, der die zehnte Klasse der Aichacher Realschule besucht, läuft auf Feldwegen rund um Kühbach oder arbeitet zuhause an seiner Kraft. Trainer Benjamin Hasmüller lobt seinen Schützling: „Er ist extrem fleißig und sehr diszipliniert. Im vergangenen Jahr war er unser bester Athlet.“

Daniel Funk hat auch 2021 schon wieder einige Ziele ins Auge gefasst. Neben den Abschlussprüfungen will der 16-Jährige auch sportlich überzeugen. Gerade über die 400 Meter hat sich Funk einiges vorgenommen. In erster Linie hofft er aber, dass es bald wieder ein gemeinsames Training geben kann.

Handball-Trainer Manfred Fischer und Thomas Wonneberg

Mit 30:2 Punkten beendeten die Handballerinnen des TSV Aichach die Saison 2019/20 in der Bezirksoberliga, nach dem Aufstieg starteten sie mit zwei Siegen in die Landesliga. Maßgeblichen Anteil daran haben die beiden Trainer Martin Fischer und Thomas Wonnenberg. „Wir waren sehr konstant“, nennt Wonnenberg einen wichtigen Grund für den Höhenflug. Dann wirft der 42-jährige Wirtschaftsinformatiker den Blick auf ein Foto mit dem damaligen Meisterteam der A-Jugend in der Landesliga: „Sieben davon sind Stammspieler in der Ersten.“

Handball-Trainer Martin Fischer und Thomas Wonnenberg.

Seit dem vergangenen Herbst fungiert der ehemalige Torhüter als Cheftrainer, nachdem Martin Fischer aus familiären Gründen sein Amt zur Verfügung stellte. „Der hat den Grundstein gelegt“, sagt Wonnenberg, der zuvor Co-Trainer war, über seinen Vorgänger: „Er hat sehr viel Wert gelegt auf Laufarbeit und Kondition. Das hat uns in vielen Spielen den Sieg gebracht.“

Martin Fischer beschreibt die Entwicklung so: „Wir waren die letzten zwei Jahre sehr gut unterwegs.“ Der 56-jährige Kaufmann gibt das Lob an Wonnenberg zurück: „Ich bin sehr froh, so einen Nachfolger zu haben.“

Ju-Jutsuka Utkan Ünal

Großer Erfolg für Ju-Jutsuka Utkan Ünal. Der Kämpfer vom TSV Aichach holte sich bei den Deutschen Online-Meisterschaften bei den Kindern den Titel. Ungewöhnlich verlief der Wettbewerb, denn die Teilnehmer mussten eine Videoaufnahme mit einer Länge von maximal 1.30 Minuten einsenden. Gezeigt werden sollten zwölf Techniken, die von einer Jury bewertet wurden.

Am Ende setzte sich der Elfjährige gegen seine Konkurrenz durch. Gedreht wurde das Video im Garten von Trainer Roland Theiss: „So ganz ohne Gegner war es schon bisschen komisch, aber es hat Spaß gemacht“, erinnert sich Ünal.

Ju-Jutsuka Utkan Ünal. Bild: Roland Theiss

Theiss lobt seinen Schützling: „Utkan macht sich sehr gut und ist mit Begeisterung dabei.“ Doch der Schüler, der die fünfte Klasse des Aichacher Deutscherren-Gymnasiums besucht, kann es auch „analog“. 2019 holte er sich den bayerischen Nachwuchstitel. In der U12 bis 29 Kilogramm war der Ju-Jutsuka nicht zu schlagen.

Nicht umsonst erhielt bei der Wahl zum Sportler des Jahres der Stadt Aichach 2019 eine Sonderehrung für seine starken Leistungen. Der Oberbernbacher hat schon im Alter von fünf Jahren mit Ju-Jutsu begonnen. Gemeinsam mit Vater Eray meldete er sich damals an. Und auch heute macht es Utkan Ünal immer noch Spaß.

Ruderin Sophie Oksche

Dass Sophie Oksche ein besonderes Talent hat, ist schon länger bekannt. Die Kühbacherin gehört seit vielen Jahren zu den besten deutschen Ruderer und ist nicht umsonst im Bundeskader. 2020 holte die 25-Jährige dennoch einen besonderen Titel.

Bei der U23-Europameisterschaft in Polen holte Oksche, die für den Donau-Ruderclub Ingolstadt antritt, mit dem Frauen-Achter die Silbermedaille. 2019 gewann die Maschinenbau-Studentin, die in diesem Jahr ihre Bachelor-Arbeit schreibt, bereits die Deutsche Meisterschaft im Zweiter mit Partnerin Alexandra Höffgen.

Ruderin Sophie Oksche Bild: Dieter Seyb/DRV

Für Oksche war es nicht der erste nationale Titel. Die Kühbacherin darf sich auch Chancen auf die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Jahr ausrechnen. Aktuell stehen Trainingslager in Portugal und Spanien an. Mit guten Leistungen will sich Sophie Oksche für den Olympia-Kader empfehlen und sich bei der Nach-Qualifikation im Mai dann ihren Traum erfüllen.

Angefangen hat alles, als Sophie Oksche acht Jahre alt war. Damals nahm sie Vater Jan mit zum Rudern. Der Ehrgeiz der jungen Sportlerin war schnell geweckt und schon bald nahm sie an den ersten Wettkämpfen teil.

