Wagen in Altomünster brennt vollkommen aus

Ein Auto brennt am Bahnhof in Altomünster komplett aus. Dabei wird niemand verletzt, aber es entsteht ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Altomünster (Landkreis Dachau) ist ein Auto ausgebrannt. Nach Polizeiangaben geriet der Wagen am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Brand. Die Beamten gehen momentan davon aus, dass die Ursache ein technischer Defekt am Wagen ist.

Brennendes Auto in Altomünster: Niemand wird verletzt

Die Feuerwehr Altomünster konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (kneit)

