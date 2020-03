Wahl 2020: Archäologie sorgt in Todtenweis für eine Durststrecke

Plus Todtenweis erlebt eine finanzielle Durststrecke. Diese Themen bestimmen die Debatte vor der Kommunalwahl.

Die Schlagzeilen aus der Todtenweiser Kommunalpolitik waren zuletzt wenig erfreulich. Allzu oft war vom Geld die Rede, das in der Kasse fehlte und einen Nachtragshaushalt mit zusätzlichen Kreditaufnahmen zur Folge hatte.

Diese Entwicklung bestimmt auch die Debatten vor den Kommunalwahlen am 15. März. Es bildete sich eine zweite Gruppierung mit dem Namen „Zukunft für Todtenweis “, die nicht nur Kandidaten für den neuen Gemeinderat aufstellte, sondern mit Bernhard Riß auch einen Mann, der Konrad Carl als Ersten Bürgermeisters in dieser Lechraingemeinde ablösen möchte.

Erweiterung des Gewerbegebiets wurde zum Schlag ins Kontor

Wie kam es zu dieser Entwicklung? Mehrere Faktoren trafen zusammen. Todtenweis musste 700.000 Euro an Gewerbesteuer zurückzahlen. Zu einem echten Schlag ins Kontor wurde die Erweiterung des Gewerbegebiets im Lechfeld. Dass diese Maßnahme mittelfristig sehr wohl Sinn ergeben wird, steht außer Frage. Doch die Begleitumstände stellen eine enorme Belastung dar.

In diesem Gebiet laufen archäologische Ausgrabungen , die die Kommune rund 400.000 Euro kosten werden. Noch gravierender aber ist die Tatsache, dass einkalkulierte Einnahmen aus dem Verkauf dieser Flächen erst nach Abschluss der Arbeiten zu erwarten sind. Also voraussichtlich im Laufe des Jahres. Danach würde sich die wirtschaftliche Lage von Todtenweis markant verbessern. Damit wäre eine Basis für weitere Investitionen geschaffen.

In Todtenweis besteht Handlungsbedarf beim Kinderhaus

Das Kinderhaus ist zu klein geworden , um alle Buben und Mädchen im Vorschulalter aufnehmen zu können. Dass hier Handlungsbedarf besteht, darüber gibt es keine Diskussionen. Und daneben sollten neue Baugebiete erschlossen werden. Es soll nicht zuletzt verhindert werden, dass junge Bürger sich dazu veranlasst sehen könnten, in anderen Orten nach geeigneten Flächen Ausschau zu halten.

Die Kläranlage draußen im Westen von Sand, die vom Abwasserzweckverband der Kabisbachgruppe betrieben wird, ist an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt. Auch hier wird das neue Gemeindeparlament auf der Suche nach einer Lösung gefordert sein.

Gestaltung des Ortskerns war Thema bei Nominierungsversammlungen

Eine weitere Frage, die von großem Interesse ist: Wie soll der Ortskern von Todtenweis morgen und übermorgen gestaltet sein? Dieser Wunschkatalog wurde auch in den beiden Nominierungsversammlungen wiederholt angesprochen. Konrad Carl ging dabei auf die finanzielle Situation der Gemeinde ein, die sich nicht nur aufgrund der archäologischen Funde verschlechtert hat: „Wir werden in diesem Jahr alle Grundstücke verkaufen. Das wird sich alles wieder normalisieren.“ Durch den Verkauf kämen rund 1,5 Millionen Euro in die Gemeindekasse. Das Interesse an Flächen sei so groß, dass man die Areale zweimal verkaufen könnte.

Bernhard Riß ist der Hinweis wichtig, dass ein Bürgermeister im Hauptamt nicht tragbar sei: Todtenweis ist immer sehr gut gefahren mit seiner Eigenständigkeit.“ Der 49-Jährige sprach sich klar gegen den Bau eines neuen Rathauses aus.

Die Gemeinderatskandidaten

CSU , Freie Wähler und Bürgerwille 2002 Todtenweis Konrad Carl (Bürgermeister), Petra Wackerl , Peter Haberl , Michael Hofberger, Richard Eberle , Monika Schieferle , Andreas Berger , Thomas Eberle , Peter Wolf , Siegfried Wittmann , Jakob Mägele.

Zukunft für Todtenweis Kilian Leopold , Konrad Eichner , Bernhard Riß, Ulrich Siegmund , Sabrina Specht , Hans-Peter Schapfl , Franz Färber , Gabriele Hartl , Petra Siegmund.

