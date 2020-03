Wahl-Analyse: Wo sind Hochburgen von Metzger, Lindauer und Santa?

Plus Klaus Metzger (CSU) bleibt Landrat des Kreises Aichach-Friedberg. Wo halten die Menschen besonders zu ihm und wo sind seine Konkurrenten stark?

Mit einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen bleibt Klaus Metzger ( CSU) Landrat des Kreises Aichach-Friedberg. Das ist das Ergebnis der bayerischen Kommunalwahl, die am Sonntag stattfand. Es ist Metzgers erste Wiederwahl, nachdem der 56 Jährige vor sechs Jahren das Amt antrat.

Sein bestes Ergebnis erzielte Familienvater Metzger in Inchenhofen, wo er 78,4 Prozent einfuhr. Die wenigsten Stimmen holte er in Kissing. Doch auch dort reichte es für den Sieg, wie in allen anderen Städten und Gemeinden des Wittelsbacher Landes.

Platz zwei der Landratswahl holte Stefan Lindauer von den Grünen, 23 Jahre alt. Aus den 24 Städten und Gemeinden kamen 10 626 Stimmen für ihn zusammen, was 15,8 Prozent entspricht. Besonders im Landkreis-Süden punktete Lindauer.

In Merching kam er auf 20,5, in Steindorf auf 19,3 und Schmiechen auf 19,1 Prozent. Eher schlecht lief es in Sielenbach, Schiltberg und Inchenhofen. Lindauer, der erst seit 2019 Mitglied der Grünen ist, zieht mit Listenplatz zwei in den neuen Kreistag ein.

Der dritte Platz der Landratswahl geht mit 9,53 Prozent der Stimmen an Andreas Santa von der SPD. Der 26-jährige Politologe holte seine besten Ergebnisse in Kissing und Mering.

Schlechter sah es für Santa im Landkreis-Norden aus. In Rehling, Hollenbach und Schiltberg kam er nicht mal auf vier Prozent der Stimmen. Im Wahlkampf warb der Landratskandidat mit Bürgernähe, Modernisierung und Nachhaltigkeit.

Angetreten war auch Rainer Kraft von der Alternative für Deutschland (AfD). Der Bundestagsabgeordnete holt 5239 Stimmen, was 7,79 Prozent entspricht. Wahlberechtigt waren 106 350. Die Beteiligung lag bei 64 Prozent.

