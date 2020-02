Wahl in Rehling: Christoph Aidelsburger will die Natur schützen

Plus Christoph Aidelsburger kandidiert für die CSU und Bürger für Rehling. Er strebt unter anderem den Bau altersgerechter Wohnungen an.

Der 36-jährige Christoph Aidelsburger wohnt seit dreieinhalb Jahren in Rehling. Er hat zusammen mit seiner Frau ein Häuschen gebaut und hier seine neue Heimat gefunden. Diese will er jetzt auch mitgestalten. Der Maschinenbautechniker ist beim Rehlinger CSU-Ortsverband Stellvertreter von Wolfgang Haberl.

An Rehling mag ich …

Aidelsburger : ... den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft. Pfarrei, Gemeinde und die Vereine/Gruppierungen arbeiten Hand in Hand und beleben so den Ort. Gemeinde heißt Gemeinschaft, das wird in Rehling gelebt.

Mit mir als Bürgermeister ist unsere Gemeinde in sechs Jahren …

Aidelsburger : ... immer noch ein Ort, in dem sich Jung und Alt wohlfühlen und man jeden Tag wieder gerne Dahoam ankommt.

Die drei wichtigsten Themen, die ich nach meiner Wahl angehen will, sind ...

Aidelsburger : Zwei Themen sind schon im vollem Gange. Zum einen ist das die Fertigstellung des neuen Kindergartens, der 2021 eingeweiht wird. Zum andern ist das unser neues Baugebiet mit 40 Grundstücken, das noch 2020 starten soll. Als drittes sehe ich die Erweiterung des Gewerbegebietes in Oberach als enorm wichtig an. Hierfür haben schon viele Firmen großes Interesse bekundet.

Welche Entscheidung des Gemeinderats der vergangenen sechs Jahre würden Sie, wenn Sie könnten, rückgängig machen? ...

Aidelsburger : Spontan fällt mir da keine Entscheidung ein. Da ich dem Gemeinderat aber derzeit nicht angehöre, ist diese Frage schwierig zu beantworten. Allen kann man es nie recht machen.

Braucht Rehling neue Angebote für Senioren wie Betreutes Wohnen?

Aidelsburger : Definitiv ja, aber ich würde es altersgerechtes Wohnen nennen. Hier wollen wir versuchen, Angebote im Gemeindebereich zu schaffen.

Der öffentliche Personennahverkehr im Gemeindegebiet muss …

Aidelsburger : ... sicherlich noch verbessert werden.

Naturschutz in Rehling bedeutet für mich …

Aidelsburger : ... unter anderem Ausgleichsflächen und Grünstreifen sinnvoll und insektenfreundlich zu bepflanzen, dabei aber die Bedürfnisse der Landwirte nicht aus den Augen zu verlieren.

An Alexander Richter schätze ich …

Aidelsburger : Diese Frage kann ich nicht beantworten, da ich Herrn Richter , wie viele Rehlinger, nicht kenne.

