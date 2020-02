16:10 Uhr

Wahl in Sielenbach: Das ist Bürgermeisterkandidat Heinz Geiling

Der 54-jährige Heinz Geiling kandidiert auf der Liste von Einheit Sielenbach für das Bürgermeisteramt. Der Dritte Bürgermeister stellt sich den Wählern vor...

Von Claudia Bammer

Er sitzt seit 2008 im Sielenbacher Gemeinderat und ist seit 2014 Dritter Bürgermeister: Heinz Geiling kandidiert auf der Liste Einheit Sielenbach für das Amt des Bürgermeisters.

An Sielenbach mag ich …

... die offene und ehrliche Art der Bürger, den Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft der Vereine.

Mit mir als Bürgermeister ist unsere Gemeinde in sechs Jahren ...

... keinen Schritt zurück, und alles andere wird sich ergeben, wenn ich das Amt begleiten darf.

Die drei wichtigsten Themen, die ich nach meiner Wahl angehen will, sind ...

... einen offenen Bürgerdialog führen (persönliche Gespräche), Wohlergehen der Kinder (Schule, Kindergarten und Kinderkrippe) und bei Bedarf weitere Bauplätze und Gewerbegebiete ausweisen.

Wenn ich eine Entscheidung des Gemeinderats der vergangenen sechs Jahre rückgängig machen könnte, wäre das …

... keine, da alle Entscheidungen von uns durchdacht waren.

Kommunalwahl 2020: Dafür steht Heinz Geiling

Handlungsbedarf sehe ich in Sielenbach bei …

... der Fortführung der noch offenen Projekte, das heißt zum Beispiel Abschluss der Glasfaserleitungen, komplette Versorgung der Gemeinde mit Fernwärme, das Genehmigungsverfahren für die Solarparks umsetzen, die Fertigstellung des Sozialwohnhauses, die Umsetzung des notwendigen Geh- und Radweges zwischen Sielenbach und Aichach. Alles Weitere wird sich noch zeigen.

Aus der Amtszeit von Martin Echter nehme ich mit, …

... seine ruhige, zielorientierte Art, seine Weitsicht und sein großes Engagement für die Gemeinde.

An Thomas Ritter schätze ich ...

... seine faire und freundliche Art.

Für den neugewählten Gemeinderat wünsche ich mir, …

...themenbezogene Sachdiskussionen, Kompromissbereitschaft und einen respektvollen Umgang untereinander.

Sielenbach: Das ist Bürgermeisterkandidat Heinz Geiling 1 / 3 Zurück Vorwärts Alter 54 Jahre Aufgewachsen In Aichach Familienstand Verheiratet, drei erwachsene Kinder Ausbildung und Beruf Verwaltungsfachwirt im Landratsamt Aichach-Friedberg, seit September 2015 Sachgebietsleiter im Sachgebiet Verkehrs- und Führerscheinwesen

Kommunalpolitik Gemeinderat seit 2008; ab 2014 auch Dritter Bürgermeister und Standesbeamter für die Gemeinde Sielenbach Hobbys Familie, Zeit in der Natur verbringen und Ski fahren Was war die größte sportliche Herausforderung Ihres Lebens? Bergsteigen in der Schlucht von Mala Paklenica (Kroatien).



Was wollten Sie als Kind werden? Automechaniker. Worüber können Sie lachen? Situationen aus dem Leben. Mit wem würden Sie gerne für einen Tag tauschen? Als „Tatort-Fan“ mit den Hauptkommissaren (Batic und Leitmayr).

