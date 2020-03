vor 21 Min.

Wahlen beim FC Gundelsdorf

Der neu gewählte Vorstand des FC Gundelsdorf, vorne in der Mitte die beiden Vorsitzenden Mathias Englhart und Stefan Haider. Die Versammlung war noch vor der Corona-Krise, deshalb sind die Beteiligten nicht auf Abstand.

Die 60-Jahr-Feier steht im Mittelpunkt eines an Aktivitäten reichen Jahres. Es gibt weitere Projekte wie die Sanierung der Duschen. Sinkender Preis für Altpapier bereitet Sorgen

Bei der Jahreshauptversammlung des FC Gundelsdorf (Markt Pöttmes) standen Vorstandswahlen an. Es gibt einen neuen Zweiten Vorsitzenden.

Doch zunächst berichtete Vorsitzender Mathias Englhart von vielen Aktivitäten. Im Vordergrund stand dabei aber das 60-jährige Bestehen im vorigen September. Momentan zählt der Verein 311 Mitglieder. Über das Jahr wurden auch verschiedene Projekte in Angriff genommen, so die Duschsanierungen und diverse Anschaffungen rund um die Sportanlage und im Sportheim. Außerdem wurde ein neuer Kabineneingang geschaffen. Probleme bereitet dem Verein der drastisch gesunkene Preis für das Altpapier.

Von der Abteilung Fußball berichtete Abteilungsleiter Franz Haider. In der vorigen Saison hat die erste Mannschaft in der Kreisklasse den 3. Platz belegt. Von der Jugend berichtete Markus Riwan. Fußballbegeisterte junge Gundelsdorfer oder Auswärtige sind beim Verein herzlich willkommen, sobald wieder trainiert werden kann. Auch von der AH berichtete Markus Riwan. Von der Abteilung Gymnastik berichtete Spartenleiterin Sabine Schäffer. Es werden die verschiedensten Angebote für Jung und Alt angeboten. Es gibt Fit for Kids, Mixe-Fit und Seniorengymnastik.

Nachdem der alte Vorstand entlastet war, brachten die Neuwahlen folgendes Resultat: Alter und neuer Vorsitzender bleibt Mathias Englhart, sein Stellvertreter ist ab sofort Stefan Haider, als Geschäftsführer ist Karl-Heinz Kröpfl tätig, neben Sarah Lesti wird künftig auch Christian Huber als Schatzmeister tätig sein. Schriftführer bleiben Julia Haider und Daniel Riederle.

Der Abteilungsleiter Fußball Franz Haider wird in Zukunft von Tobias Riederle als seinem Vize unterstützt. Die Abteilung Jugend führen Markus Riwan und Christian Schäffer. Sabine Schäffer bleibt Gymnastikleiterin. Diverse Ämter werden zukünftig neu besetzt, da langjährige Funktionäre kürzertreten wollen. (möd-)

