Walchshofener Feuerwehrhaus bekommt bald Anbau

Anfang Juli soll in Walchshofen Baubeginn sein für den Feuerwehranbau am Martinshaus. Der Parkplatz (rechts) wird dafür kleiner.

Dass der Parkplatz am Martinshaus dann teilweise wegfällt, macht den Bewohnern des Aichacher Stadtteils aus zwei Gründen Sorgen. Für die Stadt gibt es schließlich auch noch ein Dankeschön

Von Claudia Bammer

Die Walchshofener Feuerwehr bekommt ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug. Weil dieses nicht in die alte Fahrzeughalle passt, wird am Martinshaus in dem Aichacher Stadtteil angebaut. Anfang Juli soll Baubeginn sein, verkündete Bürgermeister Klaus Habermann am Mittwochabend bei der Bürgerversammlung. Erste Vergaben seien gelaufen. Im Martinshaus hatten sich gut 35 Zuhörer eingefunden, darunter neun Stadträte und zwei Ortssprecher.

In den Anbau für die Feuerwehr am Martinshaus investiert die Stadt rund 320000 Euro, so Habermann. Er dankte den Verantwortlichen der Feuerwehr für die Unterstützung und konstruktive Zusammenarbeit. Einen Teil der Arbeiten übernimmt die Feuerwehr in Eigenleistung. Für Habermann ein Beweis für das funktionierende Gemeinschaftsleben in Walchshofen.

Bei den Wortmeldungen spielte das Bauprojekt am Martinshaus eine große Rolle. Dem Anbau wird ein Teil des Parkplatzes neben dem Martinshaus zum Opfer fallen. Feuerwehrkommandant Josef Wörle sah deshalb ein Platzproblem für das Dorffest, das dort gefeiert wird. „Können wir dafür die Straße sperren?“, lautete deshalb seine Anfrage. Das sollte kein Problem sein, sagte Habermann, zumal für Maibaumfeiern auch Straßen gesperrt würden. Benötigt werde dazu eine verkehrsrechtliche Anordnung, um die Beschilderung könnte sich der Bauhof kümmern.

Ein generelles Problem sahen zwei weitere Walchshofener – Vater und Sohn – in den wenigen Parkplätzen, zumal in dem Gemeinschaftshaus auch andere Veranstaltungen stattfinden wie der Rundenwettkampf der Schützen. Dann werde es dort eng, der Gehweg werde zugeparkt, was für landwirtschaftliche Fahrzeuge wie auch für die Fußgänger ungünstig sei. „Wird der Parkplatz erweitert?“, wollten sie deshalb wissen. Wenn Flächen vorhanden wären, dann wäre das durchaus positiv, sagte dazu Habermann. Das werde geprüft.

Eine Walchshofenerin fand die Einmündungen des Fichten- und des Tannenwegs in die Kreisstraße AIC5 sehr gefährlich, zumal auf dem Radweg oft E-Biker flott unterwegs sind. Sie wünschte sich Verkehrsspiegel. Dafür ist laut Michael Thalhofer vom Bauamt das Landratsamt zuständig. Das Anliegen soll weitergegeben werden.

Ein weiterer Walchshofener wollte zum Thema Kinderbetreuung wissen, ob die Stadt besondere Anstrengungen unternimmt, um Personal anzuwerben. Habermann sagte dazu: „Wir bemühen uns ständig.“ Zahlen könne die Stadt aber nur nach Tarif. Die Stadt habe eine Koordinierungsstelle geschaffen, um die Kitas besser zu vernetzen, weil sich gezeigt habe, dass den Mitarbeiterinnen in diesem Bereich das Konzept besonders wichtig ist. Und: „Wir bilden aus.“ Damit habe die Stadt gute Erfahrungen gemacht, so Habermann.

Josef Wörle wollte wissen, ob angesichts der neuen Wohnungen, die an der Großhausener Straße gebaut werden, der Kanal dort ausreicht. Ein neuer Kanal dort sei geplant, aber nie gebaut worden. Habermann ging davon aus, dass das geprüft ist, sagte aber zu, das noch einmal anschauen zu lassen.

Ebenfalls von Wörle kam ein Dankeschön an die Stadt, und zwar für die Beschaffung der neuen Schutzanzüge für die Feuerwehr. „Das ist eine tolle Sache“, sagte der Kommandant. Habermann nahm das sichtlich erfreut gerne an.

