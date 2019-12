vor 38 Min.

Waldbauern bauen Büro an der B300

Vereinigung will Gebäude mit Maschinenring im Sommer 2020 beziehen. Holzpreis auf niedrigem Niveau

Die Waldbauernvereinigung (WBV) Aichach hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 40700 Festmeter Holz vermarktet. Das berichteten die Geschäftsführer Bernhard Breitsameter und Martin Hollfelder jetzt bei der Jahreshauptversammlung. Die Vermarktungszahlen waren um rund 30 Prozent niedriger als im vergangenen Jahr. Berechnet in Einheiten war der Nadelholzanteil bei 42300 Einheiten, der Laubholzanteil bei 1920 Einheiten, Papierholz wurden 6000 Raummeter und Brennholz 3410 Raummeter abgesetzt. Die Hackschnitzelvermarktung der Mitglieder betrug 16800 Schütt-raummeter. Die Vermarktung erfolgte über 15 Sägewerke und 280 private Kleinabnehmer, insbesondere bei Brennholz. Die WBV hat derzeit 1662 Mitglieder, 1600 Betriebe im Kleinprivatwald bewirtschaften 7125 Hektar Waldfläche, zwölf Betriebe im Großprivatwald bewirtschaften 5156 Hektar, im Kirchenwald bewirtschaften 37 Betriebe 164 Hektar und im Körperschaftswald sind 13 Betriebe mit 688 Hektar aktiv. Die WBV hat 126 Waldpflegeverträge mit 940 Hektar im Verein und zwei Waldpflegeverträge mit 565 Hektar in der GmbH abgeschlossen. Angesichts des noch großen Schadholzaufkommens in einigen Gebieten Deutschlands und der angrenzenden Länder riet Geschäftsführer Breitsameter von einem derzeitigen Frischholzeinschlag ab. Erst müsse das Schadholz aufgearbeitet werden. In dieser Situation sei es auch nicht verwunderlich, dass der Holzpreis am Boden liege und auch nicht so schnell anziehe. Derzeit gehe man von rund 105 Millionen Festmeter Schadholz aus, während die jährliche Sägekapazität in Deutschland, Österreich, Italien und Tschechien nur 65 Millionen Festmeter beträgt. Für den derzeitigen Holzpreis nannte Breitsameter Zahlen: für Fichte-Langholz 80 Euro, Fixlängen 58 Euro und für Papierholz 29,50 Euro. WBV-Vorsitzender Peter Erhard berichtete über den geplanten Bau eines neuen Bürogebäudes der WBV zusammen mit dem Maschinenring Wittelsbacher Land im Gewerbegebiet an der B300. Noch vor Winterbeginn starten die Arbeiten mit der Bodenplatte. Der Bau soll in Holzständerbauweise ausgeführt werden und über den Sommer 2020 fertiggestellt werden. (AN)

