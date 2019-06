vor 37 Min.

Walli Rohrmayr feiert ihren 80.

Hier sitzt Jubilarin Walli Rohrmayr aus Gaulzhofen an ihrem 80. Geburtstag zwischen ihren Urenkeln Hannes (links), Emma und Madlen. In der hinteren Reihe stehen Franzi mit Enkel Florian, Enkelin Anja mit Laura, Sohn Anton, Enkelin Angela mit ihrem Sohn Toni und Ehemann Christian.

In Gaulzhofen kennt sie jeder unter ihrem Hofnamen: die Schmidmicharin. Nun konnte Walli Rohrmayr ihren 80. Geburtstag begehen im Haus Sankt Hildegard in Pöttmes. „Gefeiert wird erst am Sonntag mit der ganzen Familie“, sagte die Jubilarin. Zwar waren an ihrem Ehrentag nicht alle ihrer drei Kinder, sieben Enkel und drei Urenkel da, doch es wuselte trotzdem. Seit drei Jahren wohnt Walli Rohrmayr im Haus St. Hildegard. Einen schweren Schicksalsschlag musste sie wegstecken, als am 1. Mai 2012 ihr Mann Anton überraschend starb. (AN)

