vor 19 Min.

Walther leitet die Realschule

Mit Beratungsrektorin Daniela Walther – zuvor Leiterin des Praktikumsamts beim Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberbayern-West – hat die Konradin-Realschule in Friedberg seit Mitte Februar eine neue Schulleiterin. Bernhard Buchhorn, Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Schwaben, und Landrat Klaus Metzger besuchten die Schulleiterin in Friedberg. Buchhorn überreichte Walther eine Urkunde.

„Frau Walther bringt bereits durch ihre frühere Tätigkeit den systemischen Blick auf Schule mit und zeichnet sich durch ihre hohe fachliche Kompetenz aus. Wegen der Covid-Pandemie bleibt der zielorientierten Schulleiterin kaum Zeit zur Einarbeitung“, sagte Buchhorn laut einer Mitteilung. Landrat Klaus Metzger ergänzte: „Anton Oberfrank hat die Konradin-Realschule viele Jahre klug und menschenfreundlich geführt. Mit Daniela Walther konnte die Stelle nicht nur nahtlos nachbesetzt werden, vielmehr bringt sie zudem alle persönlichen und fachlichen Voraussetzungen mit, den eingeschlagenen pädagogischen Weg ebenfalls nahtlos fortzusetzen. Ihre zugewandte, offene Art des Umgangs durfte ich bereits kennen- und schätzen lernen.“ (AZ)

Themen folgen