vor 59 Min.

Wanderer starten in Affing

Deshalb bieten die Mühlhausener auch bei Veranstaltung am Wochenende neue Strecken bei ihren Internationalen Wandertagen an

Die Lust am Wandern können Bewegungsfreudige am Wochenende in Mühlhausen ausleben. Dort finden am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Juli, Internationale Wandertage statt. Sie werden von der Wanderabteilung des TSV Mühlhausen ausgerichtet.

Die wichtigste Information: Das ganze Drumherum findet nicht mehr in Mühlhausen am Sportplatz statt, sondern an der Mehrzweckhalle in Affing. Der Affinger Baron stellt Parkplätze rund ums Schloss zur Verfügung.

Wegen dieser Änderung haben die Mühlhausener neue Strecken eingeplant. Die fünf Kilometer gehen erstmals in einer kleinen Schleife nach Haunswies und wieder zurück. Die mittlere Strecke, die zehn Kilometer, führt die Wanderer in südlicher Richtung nach Miedering, Aulzhausen und wieder zurück. Die 20 Kilometer lange Strecke reicht über Haunswies, Richtung Frechholzhausen nach Miedering, Mühlhausen und über Aulzhausen zurück nach Affing. Der Verlauf ist jeweils bunt markiert. Die Strecken gehen größtenteils über Felder, Wiesen und durch den Wald.

Los geht es an beiden Tagen schon frühmorgens. Von sechs bis zwölf Uhr sind die Startzeiten, Zielschluss ist um 16 Uhr. Hunde dürfen nicht in die Halle. An beiden Tagen ist für die Verköstigung der Wanderer bestens gesorgt. Berühmt sind die Mühlhausener für ihr reichhaltiges Kuchenbüfett.

Weitere Informationen erteilen Wanderwart Hans Fischer und Schriftführerin Christina Thurner-Toetz. (möd-)

