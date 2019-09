00:32 Uhr

Wandern und Gutes tun

Wandern und eine gute Tat vollbringen: Am Donnerstag, 3. Oktober, findet ab dem Sisi-Schloss in Unterwittelsbach ein Volkswandertag statt. Bundesweit finden neun Wanderveranstaltungen für Mukoviszidose-Erkrankte statt.

Benefizaktion am 3. Oktober rund ums Sisi-Schloss

Von Xaver Ostermayr

Gesunde wandern für Mukoviszidose-Erkrankte: Bei bundesweiten Benefizwanderungen zugunsten des Mukoviszidose-Vereins starten am Donnerstag, 3. Oktober, zahlreiche Volkssportler für den Kampf gegen die unheilbare Erbkrankheit. Auch rund um das Sisi-Schloss in Unterwittelsbach werden wieder viele auf Schusters Rappen unterwegs sein.

Unter dem Motto „Deutschland wandert – Deutschland hilft“ bieten bundesweit neun Wandervereine im deutschen Volkssportverband am Tag der Deutschen Einheit Wanderungen an. „Gemeinsam Mukoviszidose besiegen!“, heißt der Slogan und er weckt die Hoffnung, dass die tödlich verlaufende Erbkrankheit einmal bezwungen werden kann. Die Startgebühr beträgt zwei Euro, ein Euro davon geht direkt an den Mukoviszidose-Verein, der das Geld für Forschungsprojekte verwendet. Schauspielerin Michaela May, bundesweit Schirmherrin und seit 29 Jahren Botschafterin für Kinder mit Mukoviszidose, appelliert: „Schnüren Sie Ihre Wanderschuhe und werden Sie mit Ihrer Spende ein Schutzengel für Menschen mit Mukoviszidose.“

Das Wittelsbacher Land ist durch die Gemeinschaftsveranstaltung der Wanderfreunde Ruppertszell mit ihrem Vorsitzenden Siegfried Märtl und des Wander- und Verschönerungsvereins Inchenhofen mit Vorsitzenden Helmut Fröhlich vertreten. Bereits zum 19. Mal findet dieser Volkswandertag in Unterwittelsbach statt. Gestartet werden kann am 3. Oktober zwischen 7 und 12 Uhr ab dem Sisi-Schloss in Unterwittelsbach. Die Wanderstrecken sind fünf und zehn Kilometer lang und ebenso für Jung und Alt, für Familien mit Kindern oder Nordic-Walker geeignet.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Bürgermeister Klaus Habermann übernimmt die Schirmherrschaft. Er spricht von einem „Erlebnis für alle, die sich gerne bewegen und die dazu Natur pur und Stadtgeschichte erleben möchten“. Es bietet sich an, die Sonderausstellung „Imperiale Kostbarkeiten“ im Sisi-Schloss zu besichtigen.

