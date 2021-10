Wanderung

Rundwanderung in Inchenhofen: Zwischen Wallfahrt und Naturparadies

Die Wallfahrtskirche St. Leonhard steht zentral in der Mitte des Marktes Inchenhofen. Auch heute pilgern noch Gläubige zum heiligen Leonhard.

Plus Der heilige Leonhard spielt in Inchenhofen seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle. Das zeigt sich bei der Wanderung, die auch durch ein großes Niedermoor führt.

Von Gerlinde Drexler

Den schönsten Ausblick in die Umgebung hat man vom Turm der Wallfahrtskirche St. Leonhard in Inchenhofen. Um ihn besteigen zu können, muss man jedoch erst bei der Gemeinde einen Termin ausmachen. Viel einfacher ist es, bei einer Wanderung die abwechslungsreiche Landschaft rund um den Wallfahrtsort kennenzulernen. Der heilige Leonhard, zu dem Menschen schon seit über 700 Jahren pilgern, taucht entlang der Strecke immer mal wieder auf. Die Tour führt aber auch in ein Naturparadies - das Roßmoos.

