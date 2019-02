15.02.2019

Wann gibt’s Bauplätze in Affing?

Bis die ersten Grundstücke im Baugebiet Südlich der Gebenhofener Straße in Affing eingemessen werden können, vergeht noch einige Zeit.

Es steht noch kein Termin fest für die Vergabe der ersten 25 Grundstücke in Affing und Mühlhausen

Die Interessenten für Bauplätze in der Gemeinde Affing stehen Schlange. Im Sommer 2018 standen 170 Namen auf der Liste. Wann gibt es denn nun endlich Bauplätze? Diese Frage stellte Gerhard Faltermeier in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Demnächst werden immerhin schon mal rund 25 Bauplätze zur Verfügung stehen: „Südlich der Gebenhofener Straße“ in Affing und „Am Anger“ in Mühlhausen. Die Vergabe ist fürs Frühjahr geplant, doch bei der Frage nach einem konkreten Termin musste Bürgermeister Markus Winklhofer passen. „Wir sind noch nicht so weit“, sagte er. Denn die Kosten stünden noch nicht fest und damit auch nicht die Preise. Faltermeier forderte daraufhin: „Wir müssen ganz gewaltig Geschwindigkeit aufnehmen.“

Das Baukindergeld gebe es gesichert nur bis Ende 2020. Bis dahin müssten die Familien den Bauantrag gestellt haben. Faltermeier befürchtete, dass Familien bei weiteren Verzögerungen leer ausgehen könnten.

Weitere 60 Häuser können „Am Weberanger“ in Mühlhausen entstehen. Die Realisierung dauert dort noch etwas länger. Das Gutachten zum Hochwasserschutz ist fertig und wird gerade vom Planer beurteilt. Diese Auskunft erhielt Faltermeier von Verwaltungschef Tilo Leister. (jca)

