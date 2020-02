vor 57 Min.

Wann öffnet der Edeka in Motzenhofen?

Der geplante Edeka-Supermarkt am Ortseingang von Motzenhofen nimmt Gestalt an.

Hollenbachs Bürgermeister Franz Xaver Ziegler informiert über geplante Investitionen und nennt einen Termin für die Eröffnung des Edekas in Motzenhofen.

Von Johann Eibl

In der Gemeinde Hollenbach leben derzeit 463 Menschen im Rentenalter. Das entspricht in etwa einem kompletten Ortsteil, wie Bürgermeister Franz Xaver Ziegler am Sonntagabend bei der ersten von fünf Bürgerversammlungen in dieser Gemeinde erläuterte.

Im Feuerwehrhaus in Motzenhofen berichtete er vom Besuch eines Seminars im vergangenen Juli in Nürnberg: „Dort wurde der Marktplatz der Generationen vorgestellt. Ich war sofort Feuer und Flamme.“ In den kommenden zweieinhalb Jahren sollen in dieser Kommune Angebote für Senioren erarbeitet werden. Ziegler, der das Engagement der Seniorenbeauftragten Therese Isele-Juraske lobend herausstellte, betonte in diesem Zusammenhang: „Ich verspreche mir sehr viel vom Marktplatz der Generationen.“

Photovoltaikanlage in Motzenhofen als bedeutendstes Projekt

Das derzeit wohl bedeutendste Projekt in Motzenhofen ist die Photovoltaikanlage, die laut Antrag im Nordosten des Ortes auf freier Fläche errichtet werden soll. Hier wiederholte der Bürgermeister seine Aussagen aus der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Dieses Gremium soll noch in der aktuellen Besetzung einen Beschluss darüber fassen, zuvor ist eine Infoveranstaltung zu diesem Vorhaben vorgesehen.

Als Termin für die Eröffnung des neuen Edeka-Marktes, der derzeit in Motzenhofen entsteht, nannte Ziegler den Juni. Für die Bauschuttrecyclinganlage Hirschbach wird keine neue Betriebserlaubnis beantragt. Die Maßnahmen der Rekultivierung sollen in diesem Jahr erledigt werden.

Dafür will die Gemeinde Geld in Motzenhofen ausgeben

In der Hollenbacher Kindertagesstätte konnten zuletzt alle Buben und Mädchen aufgenommen werden. Ziegler betonte: „Das war mir sehr wichtig.“ Es laufen Überlegungen, ob man einen Anbau vorsieht oder einen Neubau, nachdem es im bestehenden Gebäude eng zugeht. Anders stellt sich die Lage in der Grund- und Mittelschule dar. In diesem Schuljahr zählt die erste Klasse nur 13 Kinder. In den kommenden Jahren ist aber wieder mit stark steigenden Zahlen zu rechnen, so der Bürgermeister.

In die Abwasserentsorgung will die Gemeinde Hollenbach im laufenden Jahr 700.000 Euro investieren, die Hälfte des Betrags wird durch Fördermittel abgedeckt. Die Sanierung der Dorfstraße in Mainbach soll in Kürze starten, die Weiherstraße in Igenhausen ist im Herbst an der Reihe. Vor dem Beginn ist jeweils eine Versammlung zur Information der Anlieger geplant, die nicht an den Kosten beteiligt werden.

Für den Straßenbau im Sondergebiet Motzenhofen ist mit Kosten von über 500.000 Euro zu rechnen, für den Kanalbau mit über 350.000 Euro. Beim Neubau des gemeindlichen Bauhofs, der neben dem neuen Supermarkt vorgesehen ist, kalkuliert man mit Kosten von gut zwei Millionen Euro. Erweitert wird der Bebauungsplan „Am Herschbach“ in Schönbach. Die Dorferneuerung in Motzenhofen und Hollenbach soll in Kürze in Angriff genommen werden. Am Mittwoch, 12. Februar, wird der Vorstand gewählt.

