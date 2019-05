vor 41 Min.

Warengeschäft: Raiba steigert Umsatz

Der Umsatz im landwirtschaftlichen Warengeschäft, das die Raiba Aindling mit der Raiba Rehling als Raiffeisen-Agrarzentrum in Motzenhofen (Bild) und in Rehling betreibt, stieg auf 19,4 Millionen Euro. Allein über 33000 Tonnen Getreide wurden angekauft.

Dividende für Mitglieder der Aindlinger Genossenschaft bleibt bei vier Prozent. Diese Entscheidung löst eine kritische Anmerkung aus. Wie das alte Lagerhaus genutzt wird

Von Johann Eibl

Welche (dienstlichen) Wünsche haben die Vorstände der Raiffeisenbank Aindling? Es sind seit Jahren die gleichen und sie werden jedes mal bei der Generalversammlung im Moosbräusaal in der Marktgemeinde deutlich zum Ausdruck gebracht: ein Ende des Zinstals in absehbarer Zeit und weniger Ärger durch die immer umfangreichere Regulatorik, weil der Gesetzgeber ein vergleichsweise kleines Haus wie die Raiba in Aindling in den gleichen Topf werfe wie einen international operierenden Konzern. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen ist es aber auch im Jahr 2018 wieder gelungen, eine Bilanz vorzulegen, die allgemein auf Zufriedenheit, zumindest aber auf Zustimmung stieß. Darum gibt es für die gut 6000 Genossen wieder eine Dividende von vier Prozent auf ihre Geschäftsanteile.

Diese Ausschüttungsrate erschien einem der anwesenden 96 stimmberechtigten Mitglieder zu gering. Josef Settele aus Gaulzhofen (Aindling), langjähriger Gemeinderat und zuletzt Direktkandidat der AfD im Kreis für den Landtag, sprach die Zinseinnahmen von über sechs Millionen Euro im vergangenen Jahr an und erwartet daher, dass nächstes Jahr mehr ausgezahlt wird. Vorstand Manfred Gerstner meinte dazu, mit den vier Prozent liege Aindling in Bayern über dem Schnitt. Außerdem gab er zu bedenken, dass man fürs Personal allein drei Millionen auszugeben habe. Daneben argumentierte Gerstner so: „Wir sind gehalten, über die Regulatorik das Eigenkapital zu stärken.“ In der Finanzkrise hieß es, die Banken seien unterkapitalisert, daher müssten sie nun „viele Rücklagen bilden“.

Georg Heinrich, Vorsitzender des Aufsichtsrates, berichtete von 98 neuen Mitgliedern im vergangenen Jahr, aktuell seien es 6072. 39 Genossen verstarben 2018. Der Raiffeisenbank Aindling gehe es nicht um höchstmögliche Gewinne, betonte Gerstner in seinem Bericht. Vielmehr sei der Fokus auf die Firmen und Privatkunden in der Region gerichtet. Innerhalb von zehn Jahren sei das Bilanzvolumen von 188 auf 317 Millionen Euro angestiegen. Das alte Warenlager wurde umgebaut, dort hat man fünf neue Beratungszimmer geschaffen mit der Möglichkeit, diese Räume noch zu erweitern.

Zufrieden mit dem Jahr 2018 zeigte sich Vorstand Anton Fürst. Bei den wichtigsten Parametern berichtete er von deutlichen Anstiegen; so kletterte die Bilanzsumme von 296 auf 317 Millionen Euro, die Kundeneinlagen von 218 auf 229 Millionen Euro, die Ausleihungen von 217 auf 239 Millionen Euro und das betreute Kundenvolumen von 583 Millionen Euro auf 631. Das Eigenkapital der Bank liegt nun bei 30,8 Millionen Euro. Fürst riet den Kunden: „Streuen Sie Ihre Anlagen.“ An Steuern habe die Raiba im letzten Jahr 955000 Euro entrichtet, davon 418000 Euro als Gewerbesteuer an die betroffenen Gemeinden.

Zum landwirtschaftlichen Warengeschäft, das gemeinsam mit der Raiba Rehling als Raiffeisen-Agrarzentrum in Motzenhofen und in Rehling betrieben wird, äußerte sich der Banker so: „Unsere Silos waren nach der Ernte randvoll.“ Der Umsatz in diesem Bereich stieg um 8 Prozent auf 19,4 Millionen Euro. Über 33000 Tonnen wurden an Getreide angekauft, 14000 Tonnen wurden an Düngemitteln und für den Pflanzenschutz verkauft. 4,8 Millionen Liter Brennstoffe, die ebenfalls den Besitzer wechselten, brachten vier Millionen Euro in die Kasse. Ein starkes Wachstum im Kreditgeschäft stellte Heinrich heraus: „Die Ertragslage 2018 bewegte sich auf dem Niveau wie im Vorjahr und war gut.“ Rückläufig dürfte sie nach Auffassung des Vorsitzenden in diesem Jahr ausfallen.

Für die Marktgemeinde sprach Gertrud Hitzler. Die Zweite Bürgermeisterin ging neben der Gewerbesteuer auf die qualifizierten und hochwertigen Arbeitsplätze in der Raiba ein. Heute würden viele Leute ihre Bankgeschäfte zwar online erledigen: „Es ist uns aber wichtig, wenn man jemandem in die Augen schauen kann.“ Außerdem stellte sie die rund 40000 Euro heraus, die an Vereine überwiesen wurden. Nach drei Jahren schieden Peter Seemüller (Hausen) und Kaspar Sturm (Echsheim) turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat aus. Beide wurden wieder ins Gremium gewählt.

