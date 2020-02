18:01 Uhr

Warum „Leberkäsjunkie“ im Aichacher Kino der beliebteste Film ist

Bei den altbayerischen Schwaben sind Krimikomödien mit Polizist Eberhofer absoluter Kult. Die bekanntesten Hollywood-Streifen werden locker abgehängt.

Von Christian Lichtenstern

Der erfolgreichste Film im Aichacher Cineplex war 2019 eine Verfilmung der bayerischen Eberhofer-Krimireihe. Das ist eine regioanle Besonderheit: Denn deutschlandweit waren ganz andere Filme gefragt. Woran das liegen könnte.

Woran lässt sich festmachen, dass das Aichacher Land altbayerisch ist und bleibt? Natürlich am Dialekt, den hier noch viele Menschen ganz selbstverständlich und unverkrampft sprechen, an der Mentalität, am Lebensgefühl – und sogar am Filmgeschmack. Letzterer ist sogar wortwörtlich gemeint, denn bei der Eberhofer-Reihe geht’s ja immer irgendwie ums Essen bei der Oma beziehungsweise um deren Spezialitäten. Die Kombi Krimikomödie-Kulinarik und auch sonst alles Bayerische zieht die Menschen aus dem Wittelsbacher Land, die faktisch Schwaben sind, aber praktisch auf der östlichen Lechseite zu Hause sind, in rauen Mengen ins Aichacher Kino. Über 12.000 Besucher haben sich „Leberkäsjunkie“ im Cineplex angeschaut.

Kino Aichach: Zweiter bayerischer Streifen ist unter den Top Ten

Keine Frage, dass die jüngste Verfilmung einer Romanvorlage von Rita Falk damit ganz klarer Spitzenreiter der Saison 2019 ist. Zugegeben, die Nachricht passt jetzt nicht astrein zum Aschermittwoch. Auf den Leberkäs kann man an einem Fasttag sicher verzichten, auf den Dorfpolizisten aus Niederbayern hierzulande weniger. Mit „Eine ganz heiße Nummer 2.0“ ist übrigens auch noch ein zweiter bayerischer Streifen mit rund 3700 Zuschauern auf Platz sieben unter den Top Ten des vergangenen Jahres.

Alle Falk-Verfilmungen laufen in Aichach gut

Beide Filme tauchen in der vergleichbaren Liste der bundesweit erfolgreichsten Filme überhaupt nicht auf (siehe Infoartikel). Wobei die Eberhofer-Krimis natürlich nicht nur in Aichach, sondern im ganzen süddeutschen Raum außergewöhnlich gut laufen, im Fernsehen zu sehen sind und schon Kult sind. Aber der Besuchererfolg in der Paarstadt ist laut der stellvertretenden Theaterleiterin Julia Hartwig „schon eine Spezialität“, auch im Vergleich zu den anderen Kinos der Rusch-Gruppe. Die Aichacher Unternehmerfamilie betreibt neun Multiplexe in der Region und weit darüber hinaus. Neben Aichach gibt es Standorte in Meitingen, Königsbrunn, Penzing bei Landsberg, Germering, in Franken in Fürth und in Amber sowie in Leipzig (Sachsen). Insgesamt meldet die Gruppe für 2019 rund 1,7 Millionen Besucher.

2020 kommt "Kaiserschmarrndrama": Hauptdarsteller sind zu Besuch

In Aichach allein waren es rund 155.000. Rund 2500 Zuschauer wurden an sechs Tagen beim Filmfestival gezählt, das der Rotary Club Aichach-Schrobenhausen veranstaltet. Damit habe man die bisherige Festival-Bestmarke weit übertroffen, so Hartwig. Beim „Junkie“ waren es fast fünfmal so viel.

Die erfolgreichsten Filme in Aichach 2019 1 / 10 Zurück Vorwärts 1. Platz: Leberkäsjunkie

12.025 Besucher

2. Die Eiskönigin

7.000 Besucher

3. Der König der Löwen

6900 Besucher

4. Das perfekte Geheimnis

6425 Besucher

5. Avengers: Endgame

5850 Besucher

6. Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers

3900 Besucher

7. Die ganz heiße Nummer 2.0

3700 Besucher

8. Joker

3625 Besucher

9. Pets 2

3275 Besucher

10. Drachenzähmen 3

3225 Besucher

Teilweise wurde der Film gleichzeitig in vier Sälen und dazu im Freiluftkino auf dem Dach gezeigt. Nach dem enttäuschenden Jahr 2018 sei 2019 ein sehr gutes Kino-Jahr gewesen, zieht Inhaber Werner Rusch Bilanz. Und daran habe der Falk-Film einen großen Anteil. Der Besuch der Hauptdarsteller in Aichach ist fast schon Tradition. Natürlich gab’s da Leberkässemmeln. Ob im August Kaiserschmarrn aufgetischt wird, wenn Sebastian Bezzel kommen sollte, bleibt in der Mitteilung offen. Der nächste Eberhofer-Krimi heißt? „Kaiserschmarrndrama“ Ein „Schmarrn“ ist übrigens (theoretisch) auch an Aschermittwoch drin.

Zum vergleich: Das waren 2019 die Top-10-Filme in Deutschland: 1. Die Eiskönigin II 6,04 Millionen, 2. Der König der Löwen 5,55 Millionen, 3. Avengers –Endgame 5,13 Millionen, 4. Das perfekte Geheimnis 4,80 Millionen, 5. Star Wars: der Aufstieg Skywalkers 4,37 Millionen, 6. Joker 4,07 Millionen, 7. Pets 2 2,48 Millionen, 8. Drachenzähmen 3 2,27 Millionen, 9. Captain Marvel 2,08 Millionen, 10. Aladdin 1,98 Millionen.

