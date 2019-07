vor 32 Min.

Warum Mutter und Sohn mit zwei Eseln über die Alpen laufen

Mit zwei Eseln sind Benigna und ihr Sohn Michl derzeit in Richtung Italien unterwegs. Eine Nacht haben sie auf ihrer Reise in Blumenthal verbracht.

Von Brandenburg geht es für Benigna und Michl nach Italien. Was die beiden im Wittelsbacher Land erleben. Ein abenteuerliches Jahr.

Von Rouven Zietz

Italien ist ein beliebtes Urlaubsziel. Die meisten reisen mit dem Auto ans Meer oder nehmen, wenn es noch südlicher gehen soll, das Flugzeug. Für die 53-jährige Bewegungspädagogin Benigna und ihren Sohn Michl aus Brandenburg ist diese Art der Fortbewegung wohl zu gewöhnlich: Die beiden reisen zu Fuß und in Begleitung von zwei Eseln nach Italien. Das Ziel: Florenz. Die Esel Blue und Enzo tragen das Gepäck, während sich die ambitionierten Zweibeiner um Übernachtung und Wegstrecke kümmern.

Im April hat Benigna, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, ihre Reise nach Italien begonnen. Sohn Michl ist vor wenigen Wochen in die Expedition eingestiegen. Im Moment sind sie im Landkreis Aichach-Friedberg unterwegs. Pro Tag legen sie 20 rund Kilometer mit ihren Eseln zurück – mal mehr, mal weniger. Vor wenigen Tagen übernachteten sie auf einem Pferdehof in Hörzhausen (Kreis Neuburg-Schrobenhausen). Über Kühbach ging die Reise weiter Richtung Sielenbach. Auf dem Weg erzählte ihnen eine Passantin, dass es bei Sielenbach einen Biobauernhof gebe, wo sie sicherlich ihr Nachtquartier aufschlagen könnten. Doch soweit kam es nicht. In Klingen wurde ein Bewohner aus Schloss Blumenthal auf die beiden aufmerksam. Da Enzo und Blue dort eine Nacht mit Artgenossen erwartete, war die nächste Übernachtungsstätte schnell festgelegt. Die beiden haarigen Gepäckträger teilten sich den Stall mit den beiden Blumenthaler Eseln. Das Heu wurde durch vier geteilt und es blieb genug Zeit, um sich zu beschnuppern. Am nächsten Tag ging es für die Brandenburger weiter nach Pfaffenhofen an der Glonn – einfach immer Richtung Alpen.

Über die Alpen: Ein Traum steckt hinter dem Abenteuer

Doch warum begibt sich jemand auf so eine ungewöhnlich lange Reise mit zwei Eseln? „Es war schon immer mein Traum mal zu Fuß nach Italien zu reisen“, erzählt Benigna. „Als Kind in der ehemaligen DDR haben meine Eltern einmal zwei Motorradfahrer aus Florenz bei sich beherbergt. Seitdem habe ich eine Verbindung zu der Stadt, die ich noch nie besucht habe.“ Ihre Liebe zu den Eseln hat sich über die vergangenen Jahre entwickelt, erzählt sie. „Dadurch ist die Idee gereift, zu Fuß und mit meinen Tieren über die Alpen zu reisen“, sagt Benigna. Als freiberufliche Pädagogin konnte sie ihre Arbeit an einer Sonderschule in Brandenburg erstmal ruhen lassen. Ihr Mann und ihre weiteren vier Kinder sind zuhause in Rauen, östlich von Berlin, geblieben und halten dort ihr altes Leben aufrecht.

Seit fünf Jahren hat sich Benigna auf ihre Reise vorbereitet. Zuerst verschlang sie alle Bücher, in denen Menschen von ihren Reisen mit Eseln berichteten. Später hat sie ihre Vierbeiner daran gewöhnt, mal von zuhause weg zu sein und sich in unbekannten Gebieten wohlzufühlen. „Auch das Bepacken der Huftiere musste schon routiniert eingeübt sein, bevor wir unsere Wanderung starteten“, sagt die fünffache Mutter. Esel können auch sehr störrisch sein. Wenn sie etwas nicht wollen, dann wollen sie es nicht. „Die Tiere haben ihren eigenen Kopf und das macht sie für mich auch so sympathisch“, schwärmt Benigna. Aber genau aus diesem Grund musste sie ihre Esel so lange auf die Wanderung vorbereiten.

Begonnen hat Benigna die Reise mit einer Freundin. Diese sei aber nach sieben Wochen ausgestiegen, weil sie nicht mehr weiterreisen wollte, sagt die Pädagogin. Es sei nicht immer leicht, jede Nacht im Zelt zu schlafen oder bei Bauernhöfen nachzufragen, ob man dort übernachten könne. Komfortables Reisen sieht anders aus. „Ich habe dann meinen Sohn angerufen und ihn gefragt, ob er stattdessen mitläuft und den zweiten Esel führt.“

Mit Eseln über die Alpen: Das motiviert das Duo

Sohn Michl musste schnell handeln, da sein Chef in den Urlaub wollte und dann nicht erreichbar gewesen wäre. „Ich wusste nicht, wie ich es ihm sagen soll und habe es dann einfach geradeheraus ausgesprochen“, erzählt der junge Zimmermannsgeselle. Der Chef gewährt nun seinem Gesellen ein Jahr unbezahlten Urlaub.

Die zwölf Monate werden die beiden auch brauchen, denn sie wollen auch den Rückweg zu Fuß bestreiten und nach dem Winter die Alpen von der anderen Seite überqueren. Benigna ist zuversichtlich, dass sie alle vier durchhalten werden. „Das Schönste an der Reise sind die vielen Begegnungen mit Menschen. Es ist immer wieder toll, so viel Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft zu erfahren. Das motiviert einen, immer weiterzugehen.“ Wenn die Wanderer an der Kathedrale Santa Maria del Fiore in Florenz voraussichtlich Ende September angekommen sind, bekommt jeder eine Postkarte, der sein Grundstück kurzfristig als Zeltplatz umfunktionierte. Bis Florenz wird sich Benigna noch einige Adressen aufschreiben müssen, aber Briefmarken kleben, ist nach so einer langen Reise dann wahrscheinlich nur noch eine Kleinigkeit.

