Warum das Aichacher Gymnasium schrumpft

Plus Aichach und Friedberg verlieren in neun Jahren über 1000 Gymnasiasten. Auch Zahlen an Realschulen sinken. Fachleute haben das nicht erwartet. Was Schulleiterin Schöffer dazu sagt.

Das Wittelsbacher Land ist eine Wachstumsregion. Die Einwohnerzahl steigt und steigt: Als im Jahr 1972 bei der Gebietsreform aus Großteilen der Altlandkreise Aichach und Friedberg der neue Landkreis wurde, waren es rund 83000 Einwohner. Heute leben hier rund 134000 Menschen. Allein seit der Jahrtausendwende addiert sich das Plus in 20 Jahren auf über 12000 Menschen. Und wenn die Bevölkerungsprognose des Instituts SAGS (sie wurde im Sommer im Kreistag vorgestellt) anhand der Daten des Statistischen Landesamts und der Angaben der Kommunen zutrifft, werden es bis 2040 rund 150000 Menschen sein. Auf die aktuelle Zahl der Schüler an Realschulen und Gymnasien schlägt diese Bevölkerungsentwicklung aber derzeit nicht mehr durch.

Zahl der Grundschüler steigt wieder

Im Gegenteil: Über Jahre hinweg ist die Gesamtzahl der Schüler an weiterführenden Schulen des Landkreises gesunken – insbesondere an den Gymnasien. Aktuell hat sich die Entwicklung zumindest stabilisiert (siehe Infoartikel). Die Zahl der Grundschüler ist dagegen aus dem tiefen Tal heraus und geht seit einigen Jahren sogar wieder stetig nach oben. In den drei kreiseigenen Gymnasien und vier Realschulen werden im aktuellen Schuljahr dennoch weniger junge Menschen unterrichtet (insgesamt 4700) als vor zehn Jahren (insgesamt 5000) in damals noch zwei Gymnasien und drei Realschulen. Die Zahl der Gastschüler an beiden Schularten, die von außerhalb des Landkreises kommen, ist dagegen stark gestiegen: von knapp 160 (Schuljahr 2009/2010) auf 495 (2019/2010).

Früher besuchten deutlich mehr Jugendliche aus dem Kreis Schulen in Augsburg

Dazu kommt, dass zu dieser Zeit noch deutlich mehr Kinder und Jugendliche aus dem Wittelsbacher Land Schulen außerhalb des Landkreises, vor allem in der Stadt Augsburg, besuchten als heute. Vor neun Jahren wurden rund 460 Schüler aus dem südlichen Teil des Wittelsbacher Landes (vor allem aus Mering und Kissing) am Rudolf-Diesel-Gymnasium im Augsburger Stadtteil Hochzoll unterrichtet und weitere 300 aus dem südlichen Landkreis an anderen Gymnasien in der Region. Laut dem Augsburger Bildungsbericht aus dem Jahr 2007 besuchten damals über 1000 Schüler aus dem ganzen Wittelsbacher Land Realschulen und Gymnasien in der Stadt. Im Diesel-Gymnasium waren es damals allein 530.

Veränderung durch zwei neue Kreisschulen

Das hat sich durch die Realschule in Bergen (Start 2010) und das Gymnasium in Mering (Start 2013) völlig verändert. Die aktuellen Schülerzahlen erklären sich zum einen demografisch. Die Geburtsjahrgänge waren bis zur jüngsten Erholung mehr als eine Dekade lang deutlich schwächer als vor 15 oder 20 Jahren. Die Elterngeneration aus der Babyboomer-Zeit der 60er-Jahre (die geburtenstärksten Jahrgänge seit dem Zweiten Weltkrieg) hatte mehr Kinder. Einfach deshalb, weil diese Elterngeneration zahlenmäßig deutlich größer ist als die aktuelle. Aber die meisten dieser Kinder kamen zum anderen in den 90er-Jahren zu Welt und haben ihre Schullaufbahn schon wieder durchlaufen. Und bis das seit dem Schuljahr 2018/2019 wieder neunjährige Gymnasium zusätzliche Schüler bringt, dauert es noch. In den nächsten Jahren kommen aber wieder geburtenstärkere Jahrgänge der vergangenen Dekade an die weiterführenden Schulen.

Rückgang in Aichach um 40 Prozent

Den deutlichsten Schülerrückgang verzeichnen die Gymnasien in Aichach und Friedberg. Während Mering noch im vorerst letzten Aufbaujahr ist und deshalb automatisch um die Schüler einer Jahrgangsstufe zulegt, sinkt die Schülerzahl in den beiden Städten nahezu kontinuierlich seit 2011. Den größten Schülerschwund verzeichnet dabei Friedberg. Das erklärt sich vor allem durch das Gymnasium in Mering. Gegenüber dem Schuljahr 2010/2011 mit 1327 Schülern sind es aktuell mit 708 über 619 Schüler oder rund 47 Prozent weniger. In Aichach ist die Zahl von 1103 (Schuljahr 2010/2011) auf aktuell 667 gesunken – rund 40 Prozent weniger. Gegenüber dem Vorjahr fehlen dort 43 Gymnasiasten und zwei Klassen. Wenn Mering ab September mit der zwölften Jahrgangsstufe zumindest als G8 komplett ist und sich der Trend fortsetzt, dann könnte das jüngste Kreisgymnasium auch das mit den meisten Schülern im Wittelsbacher Land sein.

In den Gutachten vor zehn Jahren stand etwas anderes

In den Gutachten bei den intensiven Diskussionen der Kreispolitiker vor über einem Jahrzehnt über die Erweiterung des Schulangebots im Wittelsbacher Land stand übrigens ganz was anderes. Da wurden weitestgehend stabile Schülerzahlen insbesondere für Friedberg vorausgesagt, und ein starker Rückgang am Schulzentrum in Aichach war gar kein Thema in den Prognosen für die vierte Realschule. Die damals angenommenen Übertrittszahlen waren offensichtlich zu hoch. Seit Jahrzehnten investiert der Landkreis kontinuierlich in seine Schullandschaft. Allein seit der Jahrtausendwende belaufen sich die Ausgaben auf rund 150 Millionen Euro. Bestehende Realschulen und das Gymnasium Aichach wurden in dieser Zeit erweitert. Neu gebaut wurden die Berufliche Oberschule (FOS/BOS) in Friedberg, die Realschule in Bergen und das dritte Kreisgymnasium in Mering.

Nachgefragt bei Renate Schöffer, Leiterin des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums

Renate Schöffer. Bild: Michael Lang

An Ihrer Schule werden derzeit 667 Schüler unterrichtet. Das sind rund 440 weniger als vor neun Jahren. Wie hat sich das DHG dadurch verändert?

Renate Schöffer: Das Schulklima ist familiärer geworden, da die meisten Lehrkräfte viele der Schüler kennen. Dies ermöglicht unter anderem eine gezieltere Förderung und ein persönlicheres Miteinander.

Sie hatten damals rund 40 Klassen, jetzt sind es 29. Stehen jetzt Klassenzimmer in Aichach leer?

Renate Schöffer: Nein. Aufgrund der geteilten Intensivierungsstunden, der Koppelklassen, der Maßnahmen zur individuellen Lernzeit, der „Prüfungsräume“ und der offenen Ganztagsschule werden alle Klassenzimmer genutzt.

Die Entwicklung in Friedberg lässt sich mit dem neuen Gymnasium in Mering erklären. Diese Konkurrenz gibt es in Aichach nicht. Wie erklären Sie die deutlich niedrigeren Zahlen?

Renate Schöffer: Zum Schülerrückgang am Gymnasium Friedberg kann ich keine Stellung beziehen. Das bayerische Schulsystem ist hinsichtlich seiner Abschlüsse und Ausbildungswege breit aufgestellt. Dies wird von der Gesellschaft stärker genutzt, insbesondere, was den Erwerb der (allgemeinen) Hochschulreife angeht. Dieser Effekt wird durch die geburtenschwachen Jahrgänge noch verstärkt.

Wird sich das wieder ändern?

Renate Schöffer: Für Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung und den sich daraus entwickelnden Übertrittsquoten an das Deutschherren-Gymnasium ist der Landkreis zuständig; die Schulleitung kann dazu keine Stellung nehmen. Mit Beginn des aktuellen Schuljahres wurden jedem Gymnasium durch das Kultusministerium zusätzliche Personalressourcen gewährt, um die Kooperation zwischen Grundschulen und Gymnasien zu intensivieren und um den Schülerinnen und Schülern dadurch den Übertritt zu erleichtern. Mit Hochwachsen des neunjährigen Gymnasiums wird sich die Klassenzahl ab dem Schuljahr 2023/2024 durch die 11. Jahrgangsstufe um drei weitere erhöhen.

Bei weniger Schülern kann ein Gymnasium in der Regel ja nicht mehr so viele Angebote an Wahlfächern, Ausbildungsrichtungen, Seminaren und Profilfächern in der Oberstufe machen und ist damit nicht mehr so attraktiv. Entwickelt sich das wie eine Spirale?

Renate Schöffer: Das muss entschieden verneint werden. Auch bei sinkender Schülerzahl wird eine Schule vom Kultusministerium mit genügend Personalressourcen versorgt, sodass ein attraktives und passgenaues Angebot an Wahl- und Profilfächern gewährleistet ist. Durch freiwillige Arbeitsgemeinschaften wie Percussion-Group oder Theater wird zudem das Angebot bereichert. Die Schülerzahl hat auf bestehende Ausbildungsrichtungen keine Auswirkung. (Interview: Christian Lichtenstern)

Schüler an Kreischulen im Schuljahr 2019/2020

Realschulen Insgesamt 2698 Realschüler (Vorjahr: 2666) in 102 Klassen (101): Aichach (771 Schüler/29 Klassen, Vorjahr: 780/29), Affing-Bergen (519/19, 515/18), Friedberg (812/30, 785/29), Mering (596/24, 586/24). Gastschüler insgesamt in allen vier Schulen: 388 (397). Aichach: 15 Gastschüler (Vorjahr: 19), in Bergen 204 (199).

Gymnasien Insgesamt sind es jetzt 2007 Schüler (Vorjahr: 2020) und 87 Klassen (86). In Aichach werden 667 (710) Schüler in 29 (32) Klassen unterrichtet. In Friedberg sind es 708 (760) Schüler in 31 (33) Klassen und in Mering 632 Schüler in 27 Klassen (550/21). Gastschüler insgesamt: 107 (93).

Berufliche Oberschule In Friedberg werden an Fachober- und Berufsoberschule insgesamt 1021 Schüler (Vorjahr: 902) in 41 Klassen (36) unterrichtet. Davon 37 FOS-Klassen (zwei Vorklassen und drei FOS-13-Klassen) mit 928 Schülern (Vorjahr: 33 Klassen und 838 Schüler) und vier BOS-Klassen mit insgesamt 93 Schülern (drei Klassen/64 Schüler). In der neuen Ausbildungsrichtung Gesundheit sind es jetzt insgesamt elf Klassen (247 Schüler). Gastschüler: 415 (Vorjahr: 313), davon 377 (Vorjahr: 289) an der FOS.

Wirtschaftsschule 38 Schüler (Vorjahr: 47) in drei Klassen (8. bis 10.) in Pöttmes. Gastschüler: 8 (12).