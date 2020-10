vor 15 Min.

Warum das Corona-Testzentrum in Aichach den Standort wechselt

Plus Das Testzentrum des Landkreises Aichach-Friedberg befindet sich ab Montag an einem neuen Ort in Aichach. Zudem sind Neuerungen im Ablauf geplant.

Das Corona-Testzentrum für den Landkreis Aichach-Friedberg wechselt innerhalb Aichachs seinen Standort. Ab Montag, 5. Oktober, steht es beim Kreisgut (Am Plattenberg 12, Innenhof) zur Verfügung, teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg am Wochenende mit. Was es mit dem Ortswechsel auf sich hat.

Das Test-Zentrum am Verkehrsübungsplatz kann nicht wintertauglich eingerichtet werden. Bild: Nicole Simüller (Archivfoto)

Grund für den Wechsel ist die bayernweite Vorgabe, die kommunalen Teststationen winterfest einzurichten. Das wäre am bisherigen Standort, am Verkehrsübungsplatz in Aichach-Nord, nicht möglich gewesen, heißt es in der Pressemitteilung. Deshalb stellt der Landkreis den Innenhof des Kreisguts zur Verfügung. Um das Gesundheitsamt zu entlasten, arbeite der Kreis wie die allermeisten Kommunen in Bayern künftig mit einem privaten Dienstleister zusammen, teilt das Landratsamt weiter mit.

Anmeldeformular kann nun online ausgefüllt werden

Gleichzeitig werde der Service verbessert. Auf der Internetseite des Landratsamts unter „ Corona“ gibt es ein Anmeldeformular, das online ausgefüllt und direkt übermittelt werden kann (hier geht´s per Klick zur Seite). Auch ohne Anmeldung könne man jetzt zur Teststrecke kommen. Wer sich testen lassen möchte, müsse dann eventuell mit kurzen Wartezeiten rechnen, so das Landratsamt. Wer aktuell für eine Testung angemeldet ist, wurde bereits vom Gesundheitsamt über den neuen Standort informiert.

Elisabethschule: Positiver Test stellt sich als negativ heraus

Eine gute Nachricht gibt es außerdem zu dem vermeintlichen Corona-Fall an der Elisabethschule in Aichach. Der positive Test eines Kindes, das die Schule besucht und nicht aus dem Landkreis Aichach-Friedberg stammt, hat sich im Nachhinein als negativ herausgestellt, teilt das Landratsamt mit.

Das Gesundheitsamt aus einem Nachbarlandkreis, das den vermeintlich positiven Test am vorvergangenen Freitag übermittelt hatte, hat die Positivmeldung nun nachträglich korrigiert. Dort geht man von einem Laborfehler aus, heißt es in der Mitteilung. Vorsorglich wurde bei dem Kind ein zweiter Test veranlasst, der das negative Ergebnis nun bestätigte. Die zehn Kontaktpersonen konnten deshalb bereits nach dem ersten negativen Test ihre Quarantäne wieder beenden.

Der angebliche Corona-Fall an der Elisabethschule in Aichach ist keiner: Das Testergebnis wurde zu nachträglich korrigiert. Bild: Alice Lauria (Archivfoto)

Wie am Donnerstag berichtet, handelte es sich bei den Kontaktpersonen um eine Lehrkraft, sechs Kinder und drei Busbegleiter. Am Mittwoch lagen acht der zehn ersten Tests der Kontaktpersonen dem Gesundheitsamt in Aichach vor: alle waren negativ. (AZ)

