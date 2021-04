vor 32 Min.

Warum das Landratsamt in Aichach immer mehr Platz braucht

Plus Die Erweiterung des Blauen Palais in Aichach hat eine Vorgeschichte. Die als Befreiungsschlag gedachte Außenstelle am Kreisgut verpuffte relativ schnell. Warum?

Von Christian Lichtenstern

Die Geschichte über die Erweiterungspläne für das Blaue Palais ist nicht so schnell erzählt - sie hat viele Facetten, Wendungen, Neuanläufe und sie ist lang. Gebaut wurde der Betonskelettbau Ende der 70er-Jahre. Der Neubau und der Umzug vom Schlossplatz an die Münchener Straße war eine Zukunftslösung für den 1972 in der Gebietsreform neu entstandenen und mehr doppelt so großen Landkreis Aichach-Friedberg. Doch schon weit vor der Jahrtausendwende begannen die Diskussionen über Raumknappheit in der Behörde und mögliche Anbauten an das Landratsamt in Richtung Süden über dem Parkplatz. Aber warum braucht das Landratsamt eigentlich immer mehr Platz?

