11.05.2018

Warum das Verfassungsjubiläum ein Grund zum Feiern ist

Christine Schmid-Mägele spricht im Stadtmuseum über bayerische Konstitution. Ab heute Ausstellung

Von Alice Lauria

2018 ist für Bayern ein ganz besonderes Jahr. Gefeiert wird nicht nur das Jubiläum 100 Jahre Freistaat sowie 100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges, sondern auch 200 Jahre bayerische Verfassung. Ob dies ein Grund zum Feiern ist oder eher nicht, war Thema eines Vortrags, den die Volkshochschule Aichach, der Heimatverein sowie das Stadtarchiv im Aichacher Stadtmuseum anboten. Christine Schmid-Mägele, Lehrerin unter anderem für Geschichte am Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen, befasst sich seit einiger Zeit mit dem Thema des Verfassungsjubiläums, auch gemeinsam mit ihren Schülern.

1818 erließ König Max I. Joseph von Bayern eine oktroyierte – also vom Souverän aufgezwungene – Verfassung. Obwohl es seit 1808 bereits eine bayerische Konstitution gab, die allerdings durch die Napoleonischen Kriege kaum zum Tragen kam, gilt die zehn Jahre jüngere Verfassung als wahrer Vorreiter unserer heutigen Demokratie.

Wichtige Säulen einer modernen Demokratie wurden im damaligen Dokument in Angriff genommen. Sie bildet den Grundstein für die Gewaltenteilung. Ebenso gab es die erste Form einer Mitbestimmung durch Volksvertreter durch die Ständeversammlung (ab 1848 umbenannt in Landtag), ein Zwei-Kammern-System ähnlich dem britischen Ober- und Unterhaus im Parlament. Allerdings war der Kreis der Männer, welche in die beiden Kammern durch Wahl oder Erbe eintreten konnten, noch sehr klein und zum Teil direkt vom König bestimmt. Dennoch war es ein Schritt in die richtige Richtung, so Schmid-Mägele. Auch Vorstufen zur heutigen Pressefreiheit und Meinungsfreiheit tauchen bereits im 1818 verfassten Werk auf.

Die vielleicht bedeutendsten Passagen sind mit Sicherheit die „Gleichheit der Gesetze und vor dem Gesetze, Unparteilichkeit und Unaufhaltbarkeit der Rechtspflege, Gleichheit der Belegung und der Pflichtigkeit ihrer Leistung“, also mit anderen Worten der Beginn des Grundsatzes der Gleichheit vor dem Gesetz. Dies wurde allerdings in der Praxis häufig noch nicht ausreichend durchgesetzt.

Durch Petitionsrecht und Beschwerderecht wurde weiterhin vieles zur Mitsprache des Volkes getan. Die bayerischen Könige ließen sich fortan nicht mehr krönen, sondern schworen ihren Eid auf die bayerische Verfassung.

Im Großen und Ganzen, so das Fazit von Referentin Schmid-Mägele, sei das diesjährige Jubiläum auf jeden Fall ein Grund zum Feiern. Gemeinsam mit Wolfgang Brandner, Vorsitzender des Heimatvereins Aichach, freut sie sich im Zuge dieses Jubiläums auf die am heutigen Freitag, 11. Mai, um 17 Uhr beginnende Wanderausstellung im Aichacher Stadtmuseum mit dem Titel „Verfassung? Geht mich an“.

Diese wurde von den Schülern der Begabtenförderung am Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen, der Elisabeth-Schule der Lebenshilfe in Aichach, der Integrationsklasse der Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach sowie den Justizvollzugsanstalten (JVA) Aichach und Kaisheim erarbeitet und konzipiert. Die multiperspektivische Schau kann bis 5. August besucht werden.

Themen Folgen