Warum diese Gruft nur an Ostern geöffnet ist

Plus In vielen Gemeinden im Wittelsbacher Land sind in den nächsten Tagen prächtige Heilige Gräber zu sehen. Im Aindlinger Ortsteil Stotzard ist es in einer Gruft.

Die Auferstehung Jesu wird an Ostern von den Christen fröhlich gefeiert. Doch vorher steht der Tod, den der Heiland für die Menschen gestorben ist. In den Kirchen im Wittelsbacher Land symbolisieren die Heiligen Gräber die Trauer um Christus, bevor er nach der Bibel am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Ein ganz besonderes gibt es in der Pfarrei Stotzard: Dort ist das Heilige Grab in einer Gruft zu finden, die für die Kartage schön geschmückt wird.

Unter der Pfarrkirche St. Peter kann man den zur letzten Ruhe gebetteten Heiland sehen wie einst in der frisch in den Felsen gehauenen Gruft des Nikodemus – von Blumen umgeben, in dezentes, farbiges Licht getaucht. Über ihm in einer weiteren Tuffsteinhöhle hält die Mater Dolorosa ihren ermordeten Sohn im Arm. Ein Bild, das vielen Frauen verweigert blieb, deren Ehemänner und Söhne in den großen Kriegen weit weg von zu Hause ihr Leben lassen mussten.

So wie auf dem großen Bild oben wird das Heilige Grab in der Gruft der Stotzarder Pfarrkirche St. Peter auch am morgigen Karfreitag ausschauen. Vorher hat Mesnerin Agnes Benkart noch zu tun. Die Blumen (Bild rechts) werden das Heilige Grab schmücken. Agnes Benkart steckt die erste Glaskugel, gefüllt mit gelbem Wasser, in die dafür vorgesehene Aussparung (Bild links). Man sieht schon, welches Licht die Kugel spenden wird.

Wie die Gruft in Stotzard entstand

Doch wie und warum konnte in Stotzard so eine Gruft entstehen? Die Pfarrei Stotzard erweiterte ihr Gotteshauses St. Peter im Jahr 1847 zusammen mit den damals selbstständigen Gemeinden Gaulzhofen, Stotzard mit Rohrbach und Hausen mit Arnhofen und mit Neßlach. Im Osten der Kirche sollte ein neuer Altarraum erbaut werden. Doch befand sich hier ein steiler Hang, die Fundamente mussten also bis zum Geländeniveau der bestehenden Kirche hochgezogen werden. Kirchenpfleger Franz Reich fasst diesen Vorgang in seinen Schriften so zusammen: „Sie mussten also ein starkes, drei Meter hohes Fundament bauen, um den neuen Altarraum stabil zu halten. So entstand eine Unterkirche, im Volksmund Gruft genannt. Sie beherbergt unter ihren Rundbögen das aus Tuffstein errichtete Heilige Grab.“

Obwohl nur für wenige Stunden hergerichtet, nehmen Agnes Benkart und Sieglinde Bestele Jahr für Jahr diesen Berg an Arbeit auf sich. Tage vorher schon richten sie die Blumengestecke her, pflanzen Frühlingsblumen und schaffen ein Blütenmeer rund um den geschnitzten Korpus. Eine alte, aber raffinierte Beleuchtungstechnik bilden die Glaskugeln. Mit farbigem Wasser gefüllt, zur Gänze von Moos umhüllt und von hinten lichtdurchflutet, entfalten allein schon diese Kugeln eine besondere Atmosphäre.

Das Allerheiligste in der Gruft

Während der Kartage befinden sich die geweihten Hostien in anderen Kirchen in einem der Seitenaltäre, denn Jesus, das Allerheiligste, ist ja erst am dritten Tag von den Toten auferstanden, sein Platz im Hochaltar bleibt so lange verwaist. Mesnerin Agnes Benkart berichtet, wie das in Stotzard abläuft: „Nach dem letzten Abendmahl am Gründonnerstag trägt der Pfarrer das Allerheiligste in die Gruft und schließt es dort im Tabernakel ein. Bereits am späten Samstagnachmittag kommen die geweihten Hostien jedoch wieder nach oben zurück in den Hochaltar, denn bei der Auferstehungsfeier muss das Allerheiligste ja dabei sein.“

Damit hat eigentlich am Ostersonntag das Heilige Grab ausgedient. In Stotzard lockt es aber auch an Ostern noch viele Besucher an.

Öffnungszeiten Das Heilige Grab in der Gruft unter der Pfarrkirche St. Peter in Stotzard (Markt Aindling) ist wie folgt geöffnet: am heutigen Gründonnerstag, 18. April, eine Stunde nach dem Abendmahlgottesdienst um 19 Uhr, am Karfreitag, 19. April, von 8 bis 18 Uhr und am Karsamstag, 20. April, von 9 bis 12 Uhr.