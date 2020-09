Warum ein Fahrradboom noch kein Radlerboom ist

Plus Immer mehr Menschen in Aichach-Friedberg legen sich ein Fahrrad zu. Das ist aber nur der erste Schritt. Eine wirkliche Entlastung bedeutet das noch nicht.

Die Corona-Pandemie hat also auch etwas Gutes. Immer mehr Menschen kaufen sich ein Fahrrad – auch bei uns im Wittelsbacher Land. Wenn immer mehr Radfahrer unterwegs sind, bleiben die Autos in den Garagen und die Umwelt profitiert. Auch die Pendler haben einen Vorteil, denn Staus gehören von nun an der Vergangenheit an.

Mehr Fahrräder bringen noch keine Umweltentlastung

Ganz so einfach ist die Rechnung leider nicht. Nicht jeder, der einen neuen Drahtesel zuhause stehen hat, steigt auch regelmäßig auf. Für viele ist es ein Freizeitgerät fürs Wochenende, für andere ein unverzichtbarer Begleiter im Urlaub. Für manch einen ist es aber auch ein Kauf für das gute Gewissen. Ob die vielen Neukäufer auch tatsächlich regelmäßig in die Pedale treten, steht auf einem anderen Blatt. Mehr verkaufte Fahrräder machen einen Fahrradboom, aber noch keinen Radlerboom aus. Positiv ist aber, dass sich immer mehr junge Menschen ein Fahrrad zulegen.

Egal ob E-Bike, Altherren- oder Rennrad – ein Fahrrad zu besitzen, ist der erste Schritt. Dennoch müssen wir noch mindestens zwei Gänge hochschalten, ansonsten verpufft der Fahrradboom und hat keine positiven Auswirkungen für Verkehr und Umwelt geben. Bis dahin gute Fahrt.

