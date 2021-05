vor 26 Min.

Warum in Blumenthal vorerst kein Bestattungswald entsteht

Der Aichacher Stadtrat will nicht erneut über einen Bestattungswald bei Blumenthal diskutieren. In einem solchen Bestattungswald werden Urnen unter Bäumen beigesetzt und lediglich mit einer Plakette gekennzeichnet.

Von Claudia Bammer

Die Stadt Aichach bekommt vorläufig keinen Bestattungswald. Einen solchen im Wald der Fugger'schen Stiftungen bei Blumenthal hat der Stadtrat bereits im Oktober 2019 mehrheitlich abgelehnt. Bürgermeister Klaus Habermann wollte jetzt noch einmal über das Thema sprechen. Die Mehrheit im Stadtrat lehnte das allerdings ab.

