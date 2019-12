Warum spielen Männer so gerne mit der Modelleisenbahn?

Plus In Deutschland gibt es bis zu einer halben Million Modelleisenbahn-Fans. Was das Hobby ausmacht, erzählt ein Rentner aus Aichach.

Die dunkelrote Lok mit den drei roten Waggons verlässt die fiktive Stadt Winklarn, fährt durch einen Tunnel und erreicht den nächsten Ort. Sie rauscht vorbei an bunten Fachwerkhäusern, einem Karussell, einer Schnellimbiss-Bude. In den Abteilen brennt Licht, nur wenige Passagiere sind an Bord. Wäre Bahnfahren doch immer so schön wie mit dieser Modelleisenbahn, die in einem Keller in Aichach steht.

Der, der sie steuert, heißt Friedrich Schmidt, 67. In seiner Welt ist er Fahrdienstleiter, drückt rote, gelbe, weiße Knöpfe, stellt Weichen, knipst das Licht in Abteilen und von Laternen an. Schmidt, ehemaliger Textilingenieur und Rentner, lässt in der Miniatur-Stadt Martinshörner und Kirchenglocken erklingen, Karussells sich drehen. Manchmal macht Schmidt das acht Stunden lang. „Wenn ich mit meiner Modelleisenbahn spiele“, sagt er, „bin ich Jugendlicher“. Die Bezeichnung „spielen“ ist für den Aichacher Schmidt kein Problem – auch wenn manche das anders sehen.

Die Modelleisenbahn-Freunde Aichach sind ein loser Verbund. Sie haben einen Stammtisch, zu dem Interessierte kommen können. Video: Philipp Schulte

Etwa eine halbe Million Menschen in Deutschland hat eine Modelleisenbahn zuhause. Das schätzt Manfred Bachmann vom Bundesverband Deutscher Eisenbahn-Freunde mit Sitz in Kaufbeuren. Sein Verband vereint 300 Vereine, 3000 bis 4000 gebe es in ganz Deutschland, sagt er. Bachmann freut sich darüber, dass sich Prominente als Modelleisenbahner geoutet haben. Etwa Innenminister Horst Seehofer, der daheim im Altmühltal Modellbahn spielt, oder Kurt Biedenkopf, ehemaliger sächsischer Ministerpräsident. Kürzlich kam Rod Stewart, britischer Sänger, hinzu. Der 2. Dezember ist hierzulande der „Tag der Modelleisenbahn“. Auf der anderen Seiten machen dem Modellbahn-Verband Computerspiele zu schaffen. „Wir arbeiten daran, dass Jugendliche weiter Zugang zur Modellbahn haben“, sagt Bachmann.

Wenn Friedrich Schmidt so wie jetzt in seinem Keller steht, verfolgt er seine Eisenbahn genau. „Ich will meine Züge fahren sehen“, sagt er. Aber bloß nicht entgleisen lassen! Dann sei die Entspannung vorbei, sagt er. Nicht nur dann, sondern auch wenn eine Weiche nicht funktioniert, muss er handeln. Es sei wie bei der richtigen Bahn: Irgendwas läuft immer schief.

Manchmal verbringt Schmidt acht Stunden im Keller seines Reihenhaus im Aichacher Stadtteil Oberbernbach. Auch nachts denkt er über Probleme bei seiner Modelleisenbahn nach. An einer Wand im Treppenhaus hängen Kästen, die mit Modelleisenbahnen bestückt sind. Die Paartalbahn ist auch dabei: ein Waggon der Bayerischen Regiobahn, darauf Figuren der Augsburger Puppenkiste. Die Paartalbahn in echt sehen, das können Schmidt und seine Frau, wenn sie in ihrem Garten sitzen. Sie wohnen direkt an den Gleisen.

Als Friedrich Schmidt noch berufstätig war, spielte er, um vom Alltag abzuschalten. Seine Frau näht gerne. Dass beide gleichzeitig ihren Hobbys fröhnen, kommt oft vor. „Dann können wir nicht streiten“, sagt Schmidt, Schnauzer, Stirnband, und lacht. Manchmal bastelt er nur an seiner Bahn herum. Er sei eher Techniker als Landschaftsbauer, sagt er. Passagiere und Beleuchtungen einbauen, Modelle verfeinern, das ist sein Ding.

Beim Modelleisenbahnbauen sind Beharrlichkeit und ein Händchen für Technik wichtig. Schmidts Credo: „Man braucht nur Interesse für etwas, dann kann man es lernen.“ Und ein bisschen Kleingeld: 50000 Euro hat Schmidt bisher in seine Bahn gesteckt. „Locker“, sagt er. Eine Modellbahn eines bekannten Spielzeugherstellers aus Göppingen besaß Schmidt schon als Bub. Für eine gute Lokomotive geben Modellbahnbauer zwischen 300 und 600 Euro aus.

Irgendwann fragte sich Schmidt, ob er eigentlich der einzige in Aichach ist, der mit einer Modelleisenbahn spielt. Er inserierte in einer Fach-Zeitschrift und fand heraus, dass es in der Flurstraße „ein ganzes Nest“ von Modellbahnern gibt, wie er sagt. Drei, vier Leute trafen sich und sind seit 2016 ein loser Zusammenschluss: „Modelleisenbahnfreunde Aichach und Umgebung.“ Mittlerweile haben sich weitere Modellbahn-Begeisterte angeschlossen. Einmal im Monat ist Stammtisch, die Modellbahner unternehmen hin und wieder Städtetrips, etwa nach Hamburg oder Wien – mit dem Zug.

An diesem Abend treffen sich die Modellbahner in einem Aichacher Restaurant. Fachzeitschriften liegen herum, auf dem Tisch steht ein Holzblock mit der Aufschrift „Stammtisch“. Auf ihm ist eine Lok angebracht. 14 Männer sitzen an einem Tisch, trinken Bier oder Cola und zeigen sich Handy-Videos, wie ihre Bahnen aussehen. „Und sonst?“, fragt einer den anderen. „Urlaub vorbei, alles wieder scheiße“, lautet die Antwort.

Als seine Kinder noch klein waren, hat Volker Cziep schon davon geträumt, mal wieder Modelleisenbahn zu spielen. Er ist 55 Jahre alt, zum dritten Mal dabei und aus Gersthofen hergekommen. Er blättert im „Handbuch der Lokomotive“ und bezeichnet sich als Neuling. Als Bub habe er zwar schon gespielt, danach waren aber andere Hobbies wichtiger: Tennis, Basketball, Golf, Volleyball, Skifahren.

Für Cziep, ein Schlaks, kräftige Oberarme, kurzes Haar, bedeutet das Spielen ein Absinken in eine andere Welt. In einem ehemaligen Kinderzimmer hat er seine Bahn aufgebaut. Wenn die zwölf Quadratmeter irgendwann nicht mehr reichen, will er sie bis ins Treppenhaus bauen, sagt er scherzhaft. Dafür muss er aber erst noch mit seiner Frau reden.

Vielleicht bekommt Cziep aber wirklich mehr Platz. Seiner Frau soll er immer mal wieder etwas bauen. Sie fand im Urlaub ein Schweizer Bergdorf so schön, dass sie es zu Hause in klein haben wollte.